Хвору на коронавірус Іванну Сахно госпіталізували
24 березня 2020, 12:09
Українську актрису Іванну Сахно, в якої днями виявили коронавірус, забрали до лікарні. Про це 22-річна зірка Голлівуду повідомила у Instagram.
Дівчина не стала ділитися подробицями, чому їй знадобилася госпіталізація.
Нагадаємо, днями Іванна розказала про симптоми, з яких починалася в неї хвороба COVID-19.
Як відомо, небезпечну недугу зараз долають актор Том Хенкс та Ідріс Ельба, князь Монако Альбер. На щастя, всі вони почуваються не дуже зле і лікуються вдома. Актриса Ольга Куриленко оголосила, що вже одужала.
Фото з Instagram
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