Хвору на коронавірус Іванну Сахно госпіталізували

Українську актрису Іванну Сахно, в якої днями виявили коронавірус, забрали до лікарні. Про це 22-річна зірка Голлівуду повідомила у Instagram.

Дівчина не стала ділитися подробицями, чому їй знадобилася госпіталізація.

22-річну Іванну госпіталізували

Нагадаємо, днями Іванна розказала про симптоми, з яких починалася в неї хвороба COVID-19.

Як відомо, небезпечну недугу зараз долають актор Том Хенкс та Ідріс Ельба, князь Монако Альбер. На щастя, всі вони почуваються не дуже зле і лікуються вдома. Актриса Ольга Куриленко оголосила, що вже одужала.

Фото з Instagram

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