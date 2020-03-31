Ескортниця на карантині: скандальна Рибка запаслася гречкою і страждає без спортзалу

Скандальна ескортниця Настя Рибка, відома завдяки зв’язку з російським олігархом Олегом Дерипаскою, дуже серйозно підійшла до самоізоляції.

Вона сидить вдома, виходить у масці лише, щоби викинути сміття і купити продукти, та навіть кинула палити.

Про те, як триває її карантин, Настя розповіла "Московскому комсомольцу".

"Світ навколо змінився. Зачинено улюблені бари і клуби, немає звичного "движу" на вулицях, немає тусовок. Тільки зараз розумієш, як багато все це значило, і яка нереальна буває Москва, коли все в житті добре. З іншого боку, з'явилося більше часу. На себе, на близьких, на розуміння життя в цілому", - розмірковує Анастасія.

Тепер Анастасія Вашукевич (справжнє ім'я Рибки) намагається стати співачкою і навіть має продюсера

"Так, страшно, адже вмирають люди. Але, стикаючись з питаннями життя і смерті, ми починаємо ставити глобальні запитання собі. Чи в тому ми місці, чи з тими людьми, чи туди йдемо? Залишається тільки дійсно цінне. Відпали шмотки, споживацтво в цілому. Мені здається, людству потрібен був подібний струс, за умови того, що це все скоро закінчиться, звичайно…", - вважає Рибка.

На карантині Настя більш за все страждає через закриті спортивні зали.

"Для мене тренування - частина лайфстайлу, тому зараз це дика ломка вранці і спроби чимось замінити зал і не втратити форму... Хоча це стимулює більше тренуватися онлайн і ділитися інстаграмними лайфхаками з підтримки фігури – підписними раді", - зауважила вона.

Також Рибка запевнила, що постійно сидить вдома.

"Мем, що "нарешті можна врятувати світ, лежачи на дивані в піжамі", на сто відсотків про мене. Виношу сміття раз на три дні в масці, в ліфті ні з ким не їжджу, не користуюся таксі. У магазин ходжу ночами, близько першої години ночі, там майже порожньо. Хоча я не люблю тягати пакети і багато замовляю через Інтернет", - розказала Настя.

Вдома теж можна робити сексі-фото

"Бісить, що нікуди не вилетіти. У Москві довго сидіти - таке собі щастя. Але я майже місяць була на Балі і не так давно повернулася, тож до літа, думаю, цілком просиджу. Мені взагалі іноді здається, що ця епідемія - єдине, що могло загнати мене додому і засадити за роботу. Тож у мене вона кармічна, чи що. Але палити кинула для імунітету, про всяк випадок. Мій продюсер щасливий!", - зізналася Рибка.

До речі, гречки і туалетного папіру у Насті вдосталь завдяки її помічнику, який заздалегідь купив аж 5 пакетів.

"Ще не відкрила жодного, але хто знає, як далі підуть справи, у мене і консерви є, якщо що", - зауважила ескортниця.

Щодо дієти, то у Насті вона звичайна.

"Я їм здорову їжу: сирки, йогурти, мандарини, салати. Звичайно, я дотримуюся дієти, але в ній немає ніякого секрету: їсти все підряд не варто і все", - розповіла Рибка.

Про алкоголь Рибка не згадала

Епідемія внесла ще деякі корективи у життя Насті.

"До епідемії у мене вдома був гуртожиток - друзі, помічник. Весь час хтось зі мною жив. Зараз я живу одна, просто зрозуміла, що карантин такий, як в Європі, зі штрафами при виході з будинку і так далі, я просто не зможу без особистого простору. Поки не зрозуміла відчуття від самотності, схоже, подобається", - поділилася вона.

Вдома Настя голосно слухає музику, пилососить о 4 ранку та миє підлогу до блиску.

"Це теж стимул для роботи, коли все чисто і на своїх місцях", - каже вона.

Анастасія, як відомо, з Білорусі. І всі її рідні живуть там.

"…Там ситуація начебто трохи краще російської. Хоча в Москві на коронавірус толком ніде не здати аналіз. Зараз начебто якісь приватні клініки з'явилися з чергами в кілометр. Ось в цій черзі всі "корону" і зловлять. Спасибі, я як-небудь вдома", - заявила Настя.

Після закінчення пандемії Рибка планує розважитися.

"Після" зараз звучить, як щось нереальне. Полечу на Ібіцу і буду танцювати три доби. Якраз в планах якийсь танцювальний трек, думаю, там він і народиться. І дуже сподіваюся, звичайно, що помре все-таки не так багато людей і ніхто зі знайомих", - підсумувала Настя.

Фото з Instagram

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