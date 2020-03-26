Меган Маркл заборонила принцу Гаррі летіти до хворого на коронавірус батька - ЗМІ

Подейкують, британський принц Гаррі, отримавши тривожну новину про те, що в його 71-річного батька, принца Чарльза діагностували коронавірус, хотів негайно вертатися з Канади до Великої Британії. Але йому заборонила дружина.

Зі слів інсайдера, Меган Маркл "за жодних обставин" не дозволить Гаррі кудись їхати під час пандемії.

Про це пише The Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse) 16 Июн 2019 в 4:00 PDT

"Меган сказала, що Гаррі на зв'язку зі своїм татом... Звісно, він засмучений. Вона сказала, що вони обоє засмучені, бо вони - люди дії та хочуть робити набагато більше, щоби допомогти", - зазначив інформатор.

Щоби не сидіти без діла, Маркл вирішила завести ще одного собаку. Наскільки стало відомо джерелу, герцогиня пригледіла в притулку лабрадора. Як відомо, в Меган і Гаррі вже є двоє собак.

Як відомо, несподіваний "Мегзіт" дуже негативно вплинув на стосунки Гаррі з рідними, зокрема зі старшим братом. Хоча королева Єлизавета, яка бачилася з онуком на початку березня, запевнила його, що завжди буде готова прийняти їх із Меган назад, якщо вони передумають.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse) 23 Апр 2019 в 2:21 PDT

Нагадаємо, 4-го березня принц Вільям утнув дещо, про що, мабуть, в світлі останніх подій страшенно жалкує. Він публічно пожартував про те, що вони з Кейт Міддлтон поширюють коронавірус.

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