Бандана замість маски і по одній рукавичці: як волонтерять принц Гаррі та Меган. ВІДЕО

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл уперше після їхнього переїзду до Лос-Анджелеса потрапили на відео. Їх зняла камера спостереження.

Подружжя, яке під час пандемії коронавірусу записалося у волонтери, саме доставляло харчі одному з підопічних благодійної організації.

Як пише The Daily Mail, охорона Гаррі та Меган залишалася в автівках, а до будинку з пакунками вони попрямували самі.

Принц Гаррі та Меган Маркл розвозять харчі людям, яким небезпечно виходити вдома через загрозу коронавірусу

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Принц закрив обличчя банданою, а на герцогині була медична маска. Рукавички обоє надягли лише на праву руку, лівою ж старалися ні до чого не торкатися.

Пара привезла продукти 53-річному чоловікові на ім'я Ден Тірелл, який страждає на ВІЛ та гіпертонію. Із його слів, він не одразу впізнав візитерів.

"Задзвонив мій телефон, і леді промовила: "Вітаю, це Меган із Project Angel Food". Я сказав: "О, хочете, щоби я спустився?" Я на той момент не здогадався, що це - та сама Меган", - розказав Ден.

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Зі слів Дена, що щось тут не так, він зрозумів, коли, спустившись, помітив два чорні позашляховики при дорозі. А потім - рудоволосого чоловіка, який видався йому знайомим.

"Тоді я поглянув на Меган, і все стало на свої місця", - поділився Тірелл.

"Я не подав виду (що впізнав їх). Не хотів, щоби їм було незручно чи ще щось. Завдяки тому що, хтось доставляє нам їжу, ми відчуваємо, що хтось там, зовні, піклується про нас. Із боку Гаррі та Меган це чудесно", - додав він.

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Як розказав керівник Project Angel Food, Меган Маркл висловила бажання "показати Гаррі Лос-Анджелес очима філантропії".

Як відомо, подружжя розвозило їжу вже двічі.

Нагадаємо, представники герцога та герцогині Сассекських запевнили, що їхня охорона оплачується "в приватному поряду", і пара навіть не збиралася просити про таке уряд США. За оцінками ЗМІ, на рік це може коштувати від 1,4 до понад 3 мільйонів доларів.

Фото та відео з сайту The Daily Mail

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