Без теплоти та обіймів: Меган Маркл вражена тим, як їх із Гаррі зустріла королівська сім'я - джерело

Для герцогині Сассекської Меган Маркл остання перед "Мегзітом" поїздка до Великої Британії зайвий раз довела, що вони з Гаррі вчинили правильно, залишивши королівську родину.

Дружина принца була прикро здивована тим, як прохолодно їх зустріли.

Своїми враженнями Меган буцімто поділилася з друзями після повернення до Канади. А ті переповіли виданню The Daily Mail.

View this post on Instagram A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on Mar 1, 2020 at 4:14am PST

"Вона сказала, що це стало підтвердженням того, що вони зробили правильний вибір, вирішивши піти. Між членами родини нема тепла, а вона хоче ростити Арчі в домі, наповненому сміхом та радістю, великою кількістю обіймів", - розказав інформатор.

"Їй досі видається химерним, що ніхто (у королівській сім'ї) не обнімається, всі такі скуті, особливо Кейт. Вона сказала, було очевидно, що Кейт та Вільям не схвалюють їхніх рішень, а напруга в повітрі висіла така, що ножем можна було різати. Кейт майже не дивилася на неї, їхня взаємодія була зведена до мінімуму", - додав один із друзів Меган.

Принц Гаррі ще на деякий час лишився в Британії, Меган же одразу полетіла до сина. Як зізналася жінка, вона "відчула полегшення", що не возила малого з собою, враховуючи, зокрема, ситуацію з коронавірусом.

View this post on Instagram A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on Mar 9, 2020 at 10:51am PDT

Нагадаємо, казали, що оголошення принца Гаррі та Меган Маркл, що вони відокремлюються від королівської родини стало "ножем у спину" для їхніх родичів. Адже пара знехтувала прямою забороною Єлизавети, а Чарльз та Вільям отримали копії заяви за 10 хвилин до її оприлюднення.

Кажуть, королева вже не гнівається на улюбленого онука і навіть готова прийняти його назад. А от для стосунків Вільяма та Гаррі це завдало величезної шкоди. Кейт Міддлтон узагалі ж перебуває на межі зриву.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Бувай, королівство! Принц Гаррі та Меган востаннє приєдналися до решти родини на офіційному заході

Більше не "королівські": Єлизавета ІІ заборонила Гаррі та Меган вживати це слово в їхньому бренді - ЗМІ

Ображені Гаррі та Меган вважають, що на королеву тиснуть - джерела