"Міс Україна" Паша здобула ступінь магістра в онлайні
Середа, 29 квітня 2020, 16:34
Володарка звання "Міс Україна"-2019 Маргарита Паша тепер має повне право називатися магістром.
Дівчина, яка вважає, що Крим належить усім, захистила диплом з міжнародного права в режимі онлайн.
"Карантин - карантіном, але життя не зупиняється. Я захоплююся, наскільки ми (люди) мобільні, гнучкі, рішучі. Спочатку було страшнувато, коли нам оголосили, що державний іспит і захист дипломних робіт пройде онлайн. 😅 Результат перевершив всі наші очікування", - похвалилася Маргарита та виклала кілька фото себе у стінах Інституту міжнародних відносин.
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Фото з Instagram
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