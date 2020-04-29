"Міс Україна" Паша здобула ступінь магістра в онлайні

Володарка звання "Міс Україна"-2019 Маргарита Паша тепер має повне право називатися магістром.

Дівчина, яка вважає, що Крим належить усім, захистила диплом з міжнародного права в режимі онлайн.

"Карантин - карантіном, але життя не зупиняється. Я захоплююся, наскільки ми (люди) мобільні, гнучкі, рішучі. Спочатку було страшнувато, коли нам оголосили, що державний іспит і захист дипломних робіт пройде онлайн. 😅 Результат перевершив всі наші очікування", - похвалилася Маргарита та виклала кілька фото себе у стінах Інституту міжнародних відносин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Margarita Pasha (@margoritapasha) 29 Апр 2020 в 4:19 PDT

Фото з Instagram

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