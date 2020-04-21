"Якщо ви любите Меган...": листування між принцом Гаррі та батьком Маркл передали до суду

Британський принц Гаррі намагався зв'язатися зі своїм тестем Томасом Марклом, закликаючи його не спілкуватися з пресою, заради любові до Меган. Сама герцогиня теж неодноразово писала батькові, благала відповісти і пропонувала допомогу.

Це листування дружина принца передала Лондонському вищому суду, який розглядає її позов проти британських таблоїдів. Майже одночасно з цим кроком подружжя офіційно звернулося до видань The Daily Mail, The Sun, Daily Mirror та Daily Express, попередивши, що припиняє з ними будь-яку співпрацю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 2 Окт 2019 в 5:26 PDT

Меган і Гаррі пояснили це рішення тим, що медіа не бажають нести відповідальність за те, що друкують, навіть знаючи, що ця інформація є викривленою, хибною чи виходить за межі.

"Ціна такого ведення бізнесу - людські життя, і це вражає кожну частку суспільства. Герцог та герцогиня Сассекські бачили, як життя людей, яких вони знають - а також людей незнайомих - роздиралися на шматки лише з тієї причини, що непристойні плітки сприяють збільшенню прибутків від реклами", - говориться в повідомленні, пише The Guardian.

Гаррі та Меган підкреслили, що "ігнор" не стосуватиметься інших ЗМІ. Метою подружжя не є уникати критики, вони просто бажають, щоби думка про них не формувалася "на брехні".

Зокрема безцеремонне втручання та маніпуляції таблоїдів Маркл вважає причиною руйнування своїх стосунків із батьком. Адвокати герцогині заявляють, що Томас не приїхав на доньчине весілля через те, що відповідачі, тобто британські видання, "публічно ганьбили" його за постановочні фото, які він зробив за гроші.

Натомість же Меган із Гаррі, зі свого боку, буцімто доклали максимум зусиль, щоби по-доброму вирішити ту ситуацію.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 11 Июл 2018 в 9:24 PDT

"Томе, це знову Гаррі! Мені дуже потрібно з вами поговорити. Вам не треба вибачатися, ми розуміємо ваші обставини, але від "виходу на публіку" ситуація лише погіршиться. Якщо ви любите Мег і хочете зробити все правильно, будь ласка, подзвоніть мені... Ми з Мег не сердимося, нам просто потрібно з вами поговорити", - писав Гаррі тестеві перед весіллям, на яке Томас так і не приїхав.

"Будь-яке спілкування з пресою матиме негативні наслідки, повірте мені, Томе. Лише ми можемо вам допомогти, це ми це ми і намагаємося зробити з першого дня", - переконував принц.

Як повідомляє Insider, Меган писала батькові, коли той потрапив до лікарні. Вони з Гаррі тоді найняли для Томаса охорону, але він відмовився.

"Будь ласка, будь ласка, подзвони, як тільки зможеш... Найважливіше - це твоє здоров'я", - просила Меган.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 19 Янв 2018 в 4:27 PST

Як відомо, Томас Маркл неодноразово роздавав резонансні інтерв'ю про дочку та зятя, а ще передав ЗМІ особистого листа Меган. У судовому процесі чоловік виступає на боці британських таблоїдів.

Нагадаємо, також герцогиня має намір через суд спростувати приписаний їй дорогий ремонт у Фрогмор-котеджі та вечірку з подружками за 300 тисяч доларів. Окремий позов проти компанії News Group подав і принц Гаррі. Він стверджує, що телефони членів королівської родини незаконно прослуховували.

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