Настя з Уханя розказала, як їй із песиком вдалося повернутися в Україну
7 травня 2020, 16:10
Модель Анастасія Зінченко, до якої прийшла гучна слава після того, як вона "застрягла" на карантині в китайському місті Ухань через відданість своєму песику, нарешті розказала, як їй вдалося повернутися до України.
Секрет хеппі-енду вона розкрила в Instagram.
Нагадаємо, до рідного Херсона Настя встигла якраз на день народження бабусі.
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