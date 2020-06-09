Іменинниця Гросу в святковій сукні попозувала з тим, кого піймала
Співачці Аліні Гросу виповнилося 25 років, і цю дату вона вирішила відсвяткувати дуже оригінально - на риболовлі. Зі своїми трофеями молодичка попозувала для Instagram.
"День народження я зустрічала на риболовлі (багато хто цьому дивується, але я не дуже люблю звичайні тусівки, мені би природу поруч, може, це вік уже говорить)", - поділилася Аліна, подякувавши підписникам за привітання.
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"Народилася я о 20:20, і саме в цей час учора я впіймала 3-кілограмового осетра. Тому, думаю, що рік буде максимально плідним", - додала вона.
Гросу підкреслила, що вся ця риба - її персональний улов, і вона її коптитиме, солитиме та запікатиме.
Перед цим співачка показала, як її вітали в ліжку десертом зі свічками. Мабуть, такий сюрприз Аліні влаштував її чоловік Олександр.
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Нагадаємо, в квітні Гросу заінтригувала натяками на свою вагітність.
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