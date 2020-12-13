Перша леді: Я – не манекен і не виконуватиму замовлення щодо своєї зовнішності

Перша леді Олена Зеленська з самого початку своєї нової ролі зізнавалася, що публічність для неї некомфортна. Навіть за часів "квартального" минулого свого чоловіка Олена переважно була в його тіні і дуже рідко з’являлася на світських заходах.

Однак відколи Володимир Зеленський став президентом, дружина намагається всюди його супроводжувати, має власні проєкти, стиль поведінки та одягу і наголошує на тому, що не схвалює публічність заради публічності.

Як пише BBC News Україна, в оточенні президента стверджують, що в політику перша леді не втручається. А на запитання, чи часто вона дає поради Зеленському, відповіла:

"Як своєму чоловікові - постійно. Як президентові - майже ніколи. Як мій чоловік - він завжди прислухається, а в президента для цього є радники".

Зеленська з самого початку не приховувала, що роль першої леді її лякає

Під час офіційних візитів закордон у першої леді власний графік, який передбачає взаємодію з першими леді інших держав.

"У дружини президента склалися теплі відносини з першою леді Франції Бріджит Макрон, дружиною президента Польщі Агатою Корнгаузер-Дудою, першою леді Туреччини Еміне Ердоган та багатьма іншими", - розказали "BBC" в Офісі президента.

Перша леді України та перша леді Туреччини

Цікаво, що Зеленська досі співпрацює з "Кварталом 95".

"Так, усе менше й менше часу можу їй (роботі на "95 Квартал" – ред..) приділяти, але… Це - моя друга сім'я. Я надто багато сил та енергії вкладала в цю роботу протягом майже двадцяти років, щоб її покинути. Це мій емоційний шелтер (сховок - ред.)", - зізналася перша леді.

"Колеги - мої друзі, які не змінили свого ставлення до мене через зміну мого статусу, і я це дуже ціную. Після обрання Володимира я припинила роботу у проєкті "Вечірній квартал". Але існують також інші проєкти", - пояснила вона BBC News Україна.

Як і її попередниця Марина Порошенко, Зеленська віддає перевагу українським брендам. Вона запевняє, що при виборі одягу не зважає на його марку.

"Якщо річ мені личить, я із задоволенням її одягаю", - прокоментувала дружин президента.

При цьому у мережі часто критикують вигляд Олени та радять їй змінити стилістів.

"Я - жива людина, а не манекен. Я можу втомлюватися, хворіти, нервувати, як і всі. Вибачте, але я не виконуватиму замовлення щодо свого зовнішнього вигляду", - відповідає своїм хейтерам Зеленська.

Навіть вибір Зеленськими цих вишиванок спричинив скандал у травні усі фото зі сторінок першої леді у соцмережах

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