Безжальний 2020: зіркові пари, які розпалися цього року

Високосний 2020-й рік видався складним для всього людства. Пандемія коронавірусу, тотальний карантин, закриті кордони, перевантажена медична система та багато смертей.

Кажуть, статистика розлучень виросла саме цього року, бо подружні пари проводили занадто багато часу разом в ізоляції. Але попри все це, зіркових розколів сталося не так вже й багато (може, тому, що вони не мали стільки побутових проблем, як пересічні подружжя).

Дехто з відомих пар розішлися зі скандалом та досі судяться, а були й такі, що просто мирно перервали стосунки.

Ми вирішили нагадати, у кого в 2020-му сталися кардинальні зміни в справах кохання.

Реклама:

Наприкінці 2019-го року шоумен Володимир Остапчук ошелешив новиною, що розлучається зі своєю дружиною Оленою Войченко.

Пара, яка прожила в шлюбі 12 років та має спільних доньку й сина, зробила красиві заяви про вдячність одне одному, дружбу та повагу… щоби вже через кілька місяців розпочати безжальну війну з залученням ЗМІ.

У Instagram Вова та Олена до останнього постили милі фото і романтичні дописи. Ніхто й не здогадувався, що відбувається за цією красивою вітриною

У березні 2020-го Остапчук розлучився офіційно, вже у серпні стояв на одному коліні з обручкою в руках перед новою коханою, Христиною Горняк. У жовтні вони з нею стали подружжям. Чвари ж із Оленою – через гроші та дітей – досі не припиняються.

В лютому цього року добігли кінця стосунки ще тоді голови ОП Андрія Богдана з дизайнеркою купальників Анастасією Слічною. Пара протрималася близько року. За це час Настя встигла познайомитися з доньками свого кавалера та розважитися з ним на скандальному весіллі у Сен-Тропе.

Слічна називала Богдана Суперменом , але заміж за нього так і не вийшла

Коли влітку минулого року співачка Аліна Гросу в Італії святкувала помпезне (чотири весільні сукні та гулянка за 100 тисяч євро!) весілля з Олександром Комковим, принаймні одна людина була переконана: цей шлюб не надовго. Цією людиною був батько артистки, і він мав рацію.

У вересні 2020-го Аліна оголосила про розлучення та пояснила причину: Сашко пішов до іншої жінки, старшої та заможнішої.

Власне, нема лиха без добра. Гросу з цієї історії винесла корисний, хоч і гіркий досвід, а її фани отримали відеокліп, у якому зірка показала Комкова в образі зрадливого козла. Так йому й треба.

Мабуть, найбільш неочікуваним стало розлучення футболіста Миколи Морозюка з дружиною Іриною. Пара начебто досі не розірвала шлюб офіційно та мило спілкується і проводить час разом.

Також Коля продовжує давати гроші на доволі розкішне життя матері свого сина. Але, як запевняє Ірина, їхнє кохання уже в минулому.

Морозюки більше не разом, але після 8-ми років несамовитого кохання залишилися рідними та близькими людьми

Американська актриса Меган Фокс іще п’ять років тому намагалася розлучитися з зіркою "Району Беверлі-Хіллз" Браяном Остіном Гріном. Але втрутилася доля: красуня незаплановано завагітніла, тож вирішила дати своєму шлюбові ще один шанс. Та дива не сталося.

У червні Браян із Меган мали святкувати 10-ту річницю свого шлюбу. Таке собі вийшло святечко...

У 2020-му Меган, у якої тепер троє синів від Браяна, зустріла нове кохання, на кілька років молодшого за себе репера Machine Gun Kelly. Акторка впевнена, що він – її споріднена душа, і тому вона знову подала на розлучення з Гріном.

Буквально днями про довгоочікуване розлучення повідомила модель Сніжана Онопка. Вона 10 місяців намагалася добитися цього рішення від свого вже колишнього чоловіка Миколи Щура, який її бив, зраджував та навіть ґвалтував. Сніжані залишилося поділити з колишнім майно та вільною вирушити назустріч новим стосункам.

Фото з соцмереж