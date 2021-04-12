"Особливі спогади": принц Вільям поділився небаченим фото принца Філіпа з правнуком

Британський принц Вільям поділився зворушливим фото свого покійного дідуся Філіпа з правнуком, принцом Джорджем. Він розказав про важливу роль, яку ця людина відіграла в житті кількох поколінь королівської сім'ї, і про те, як ця сім'я житиме далі без неї.

"Сторіччя життя мого дідуся було визначене служінням - його країні та Співдружності, його дружині та Королеві, нашій родині", - сказав Вільям.

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"Мені пощастило, що в мене був не лише його приклад, а і його постійна присутність у моєму власному дорослому житті - і в добрі часи, і в найтяжчі дні. Я завжди буду вдячний, що в моєї дружини було так багато років для того, щоби пізнати мого дідуся, і за його доброту до неї", - зазначив він.

"Я довіку цінуватиму особливі спогади, які назавжди лишаться про їхнього прадідуся в моїх дітей, як він приїжджав за ними в своєму екіпажі, те, що вони особисто бачили його смак до пригод, а також його капосне почуття гумору!", - поділився принц.

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"Мій дідусь був надзвичайною людиною та частиною надзвичайного покоління. У майбутньому ми з Кетрін продовжимо робити те, чого він би хотів, і підтримувати королеву. Я сумуватиму за моїм дідусем, але я знаю, він хотів би, щоби ми продовжували роботу", - додав Вільям.

Як відомо, принц Вільям стоїть другим у черзі до трону. Після Єлизавети ІІ корона має дістатися принцові Чарльзу.

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