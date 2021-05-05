Модель плюссайз Тесс Холлідей зізналася, що страждає на анорексію

Американська модель плюссайз Тесс Холлідей заявила, що страждає на анорексію.

35-річна зірка, котра виступає проти "культури дієт" і тиску суспільства на повних людей, укотре підняла цю гостру та болісну для неї тему в соцмережах.

"Я анорексик, і я в процесі одужання. Я більше не соромлюся сказати про це вголос. Я - результат культури, яка прославляє худорлявість та прирівнює її до цінності, але тепер я сама писатиму свою історію. Я нарешті в змозі піклуватися про тіло, яке я карала все моє життя, і я нарешті вільна", - написала Тесс у Twitter.

Тесс страждає на розлад харчової поведінки фото з instagram холлідей

Реклама:

Зі слів моделі, зараз вона вперше у житті харчується регулярно, і вона схудла. Разом із тим, Холлідей наголошує, що робити компліменти людині, яка скинула вагу, в жодному разі не варто.

"Усі, хто постійно каже "останнім часом ти виглядаєш здоровішою" чи "ти втрачаєш вагу, так тримати!", зупиніться. Не коментуйте мою вагу. Або зовнішнє здоров'я. Тримайте це при собі. Дякую", - закликала жінка.

Модель важить близько 120-130 кілограмів

Як пояснила Тесс, коли люди так роблять, вони ніби дають зрозуміти, що той, хто схуд, став від того "більш годящим". І це може "до біса тригерити" тих, хто намагається виправити стосунки з власним тілом та зцілитися.

"Це гальмує наш прогрес - і коли люди, які працюють над собою, читають подібні ваші коментарі на мою адресу, ЇМ боляче, не лише мені. Я це можу витерпіти (не мала би, але можу), але вони про цю травму не просили, ок? Якщо не можеш сказати комусь, що він гарно виглядає, не фокусуючись на розмірі, тоді, бейбі, будь ласка, не кажи нічого взагалі", - попросила Холлідей.

Зірка закликає не робити нетактовних "компліментів" людям, які худнуть

Нагадаємо, раніше Тесс неодноразово наголошувала, що, всупереч міфам про повних людей, у неї нема ні діабету, ні гіпертонії, ні зависокого холестерину. Модель без проблем виносила двох здорових дітей, регулярно проходить медичні обстеження та займається спортом активніше за багатьох худих дівчат.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Не буває колишніх анорексичок": Jerry Heil зізналася, що в неї розлад харчової поведінки

Принцеса Швеції розповіла про боротьбу з анорексією

Lady Gaga зізналася в булімії