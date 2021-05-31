48-річна Корольова в кислотному сексі-луці покрутила дупою "для кращого кровообігу"
Співачка Наташа Корольова, котра 31-го травня святкує своє 48-річчя, вирішила зробити це яскраво. В прямому сенсі.
Дружина стриптизера Тарзана "визуалізувала свій новий рік" в екстравагантному образі.
"Якщо скласти 4+8, виходить 12. В нумерології число дванадцять означає інстинкт, волю, союз тіла, розуму та душі, позитивність, чисту енергію та перевагу. Дуже гармонійний мікс виходить! Так і хочеться сказати собі тост: живи яскраво, пий до дна, Натуля, з днюхою!", - привітала себе артистка.
У кислотному прикиді Корольова назнімала химерних танців для TikTok.
@koroleva__star
@gusevakatya_ иногда очень полезно покрутить попой для хорошего кровообращения !!!♬ Кручу пластинки - DJ Katya Guseva
@koroleva__star ♬ Мурат Гамидов feat Adam Пидманула - Мурат Гамидов
Нагадаємо, 48-ий рік життя був непростим для Наташі: "мужик на 200%" Тарзан попався на подружній зраді.
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