48-річна Корольова в кислотному сексі-луці покрутила дупою "для кращого кровообігу"

Понеділок, 31 травня 2021, 17:00

Співачка Наташа Корольова, котра 31-го травня святкує своє 48-річчя, вирішила зробити це яскраво. В прямому сенсі. 

Дружина стриптизера Тарзана "визуалізувала свій новий рік" в екстравагантному образі. 

 
Корольовій виповнилося 48
фото з instagram корольової 

"Якщо скласти 4+8, виходить 12. В нумерології число дванадцять означає інстинкт, волю, союз тіла, розуму та душі, позитивність, чисту енергію та перевагу. Дуже гармонійний мікс виходить! Так і хочеться сказати собі тост: живи яскраво, пий до дна, Натуля, з днюхою!", - привітала себе артистка.

 
Іменинниця з мамою Людмилою

У кислотному прикиді Корольова назнімала химерних танців для TikTok.

@koroleva__star

@gusevakatya_ иногда очень полезно покрутить попой для хорошего кровообращения !!!

♬ Кручу пластинки - DJ Katya Guseva
@koroleva__star

♬ Мурат Гамидов feat Adam Пидманула - Мурат Гамидов

Нагадаємо, 48-ий рік життя був непростим для Наташі: "мужик на 200%" Тарзан попався на подружній зраді.

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