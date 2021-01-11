Корольова в романтичному кліпі показала свої сльози і спис Тарзана. ВІДЕО

Співачка Наташа Корольова та її чоловік Тарзан, він же Сергій Глушко, продовжують переконувати скептиків у тому, що зрада 50-річного стриптизера не лише не зруйнувала, а і зміцнила їхній шлюб.

Артистка випустила кліп на пісню "Гори Гори", до якого увійшли кадри з їхніх африканських пригод у рамках телевізійного реалітішоу.

Цікаво, коли на Тарзана не націлені камери, він продовжує автоматично втягувати живіт?

Глядачі можуть побачити сльози Наташі в обіймах коханого, брутальність напівголого Тарзана зі списом та їхній обмін обітницями в присутності членів племені.

Наташа Корольова представила дуже особистий кліп про те, як вони з чоловіком пережили кризу

Як зазначила Корольова в Instagram, автор пісні "дуже тонко відчув усі відтінки їхнього з Сергієм непростого періоду в житті".

Щоби перезавантажити свої стосунки, пара гайнула до Африки

"Ми - оптимісти, тому і лейтмотив пісні - оптимістичний, такий, що помагає разом іти вперед, зігрівати одне одного вогнем кохання, іноді обпікатися, а іноді - зцілювати", - поділилася артистка.

Голуб'ята остаточно помирилися

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Нагадаємо, "мужик на 200%" Тарзан примудрився не лише скочити в гречку, а і привести двох дівуль у їхню з дружиною квартиру та стати героєм пікантного відео. Брудну білизну подружжя добряче пополоскали ЗМІ. Сама ж Наташа вчинок чоловіка зрадою не вважає.

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