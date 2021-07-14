Нагороджена у Каннах Гоцій показалася в бікіні задля контенту. ВІДЕО
Топ-модель і блогерка Наталія Гоцій перемогла у номінації "Lifestyle influencer" премії World Influencers and bloggers Awards, яку з 2019 року вручають у Франції під час Каннського кінофестивалю з 2019 року.
Цю премію ще називають "Оскаром для блогерів".
Церемонія нагородження відбулася 12 липня у банкетному залі п’ятизіркового готелю на бульварі Круазет.
"Я понад 10 років працюю моделлю, в основному мовчки - під час роботи моделі не звикли розмовляти. Стати блогером було для мене викликом", - зізналася Гоцій, отримуючи нагороду.
"За останній рік зі мною відбувалися дивні речі, одна з них – сьогодні. Я тут, на сцені, отримую цю нагороду! І я щаслива представити Україну! Я вдячна своїй команді, бо ми зробили це разом", - наголосила модель.
До речі, Наталія має порівняно небагато підписників у Instagram – 173 тисячі. Також вона веде свій YouTube-канал, де на неї підписано 157 тисяч.
В Instagram Наталія ділиться різними подіями зі свого життя, секретами краси та оглядами косметики. Іноді вона постить тренування.
А ще модель частенько хизується струнким тілом у купальнику.
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