Зірка "Друзів" Джеймс Майкл Тайлер пішов із життя

Американський актор Джеймс Майкл Тайлер, який запам'ятався роллю Гантера у серіалі "Друзі", помер на 60-му році життя.

Зірки, який кілька років боровся з онкологічним захворюванням, не стало вранці 24-го жовтня.

Сумну новину Variety підтвердив його менеджер.

""Друзі" не були би такими без тебе. Спасибі за сміх, який ти привносив у серіал та у життя нас усіх. Тебе дуже бракуватиме", - написала в Instagram Дженніфер Аністон.

"Глибина вдячності, яку ти проявляв щодня на зніманнях, дорівнює глибині моєї вдячності за те, що я була з тобою знайома. Спочивай із миром, Джеймсе", - сказала Кортні Кокс.

"Джеймсе Майкл Тайлер, нам бракуватиме тебе. Спасибі, що був поруч із усіма нами", - написала Ліза Кудроу, перефразувавши рядок із пісні "I'll Be There For You" з серіалу.

Нагадаємо, про свою хворобу Тайлер розповів у червні, не приховуючи, що зрештою вона його поборе. Актор пояснив, що не став брати участь у возз'єднанні "Друзів", щоби не засмучувати глядачів.