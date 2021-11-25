"Абсолютно щаслива незаміжньою": Горова вперше розповіла про свої нові стосунки

Продюсерка Ірина Горова уперше розповіла, що в її житті є чоловік. Хто він, 43-річна ексдружина Потапа не розкрила, але запевнила, що стосунки в них ідеальні.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросининій.

"Я абсолютно щаслива зараз незаміжньою. Я була одружена з 16 до 35, 36 і настільки багато віддала себе, що ніби келих наповнений, і він спорожнів… Зараз я самодостатня щаслива людина", - заявила вона.

У житті Ірини є чоловік фото з instagram горової

"Вони (ці тосунки) в тому ідеальному стані, про який лише можна мріяти. Це коли за рік ти жодного разу не занервувала. От взагалі", - поділилася Ірина.

Зі слів продюсерки, зі зовсім молодими чоловіками їй "нецікаво", тож можна припустити, що її коханий - ровесник або старший.

"Це форма (стосунків), яка не може бути в 20, в 30, це якісь зрілі стосунки, коли ти не нервуєш", - зазначила вона.

Нагадаємо, Потап радий, що його колишня та нинішня дружини не дружать між собою.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Горова про стосунки сина з Каменських: Ми не одна велика родина