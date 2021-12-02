"Не потрібен папірець": 57-річна Буллок пояснила, чому не виходить заміж

Американська акторка Сандра Буллок уже уже кілька років живе у цивільному шлюбі з фотографом Браяном Рендаллом, але не бачить підстав оформлювати стосунки офіційно.

Для 57-річної зірки, котра вже пережила один невдалий шлюб та скандальне розлучення, це лише "папірець".

Свою позицію Сандра пояснила в токшоу Джади та Віллоу Смітів Red Table Talk.

Із коханням свого життя Буллок познайомилася на дитячому дні народження фото afp з сайту getty images

"Я та, хто пройшов через розлучення. Я знайшла кохання мого життя. У нас двоє чудових дітей - троє дітей, у нього є старша донька. Це дещо найкраще в світі", - поділилася актриса.

"Я не хочу сказати "робіть усі як я", але мені не потрібен папірець для того, щоби бути відданою партнеркою та відданою матір'ю", - наголосила Буллок.

Як відомо, Сандра виховує двох прийомних темношкірих дітей, 11-річного Луї та 9-річну Лайлу. Зірка зізналася, що іноді би їй хотілося, щоби колір її шкіри співпадав із їхнім, адже тоді люди сприймали би їх інакше.

Своїх малих Буллок доводиться змалечку привчати до того, що до них можуть ставитися упереджено.

Сандра не має наміру знову вирушати до вівтаря фото afp з сайту getty images

"У мене прекрасний чорний син. Коли йому було 6, він натягнув на голову капюшон худі, і я йому сказала: "Буде розмова. Для тебе це інакше... На що схоже, коли ти робиш таке з худі?" І він відповів "Ну, схоже, ніби я ховаюся", - розказала акторка днями theGrio.

Тоді Сандра запитала Луї, чи є йому що приховувати. І якщо нема, то він не повинен так носити худі на вулиці.

"Я сказала: "Люди налякані та реагуватимуть на тебе не так, як реагували би, якби ти був білим хлопчиком." І він це розуміє. Я дозволяю їм бачити все. Дозволяю чути та знати все", - зазначила Буллок, яка вважає своїм обов'язком підготувати дітей до ймовірної зустрічі з расизмом.

Нагадаємо, Луї акторка всиновила в 2010-му. Буллок та її ексчоловік Джессі Джеймс розпочинали цей процес разом, але коли після кількох років чекань для них нарешті знайшлося немовлятко, на зірку звалилася приголомшлива новина: коханий її зраджує. Жінка подала на розлучення і стала матір'ю-одиначкою. В 2015-му вона вдочерила Лайлу.

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