Дочка Сумської здивувала кардинально новою зачіскою. ВІДЕО
Середа, 29 грудня 2021, 10:30
Дочка актриси Ольги Сумської, теж актриса Антоніна Паперна вирішила закінчити цей рік кардинальною зміною зачіски.
31-річна Тоня наважилася на коротку стрижку і вибілені пасма.
Процес свого перевтілення вона зняла на відео та виклала на YouTube.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, останнім часом Тоня активно тренується і викладає свої воркаути в мережу.
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