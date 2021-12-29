Дочка Сумської здивувала кардинально новою зачіскою. ВІДЕО

29 грудня 2021, 10:30

Дочка актриси Ольги Сумської, теж актриса Антоніна Паперна вирішила закінчити цей рік кардинальною зміною зачіски. 

31-річна Тоня наважилася на коротку стрижку і вибілені пасма. 

Процес свого перевтілення вона зняла на відео та виклала на YouTube.

 
Паперній закортіло змін
 
Але в процесі Тоню охоплювали сумніви
 
Утім, акторка довірилася своєму майстру
 
І, схоже, задоволена результатом
 
Як вам оновлений імідж Антоніни?

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, останнім часом Тоня активно тренується і викладає свої воркаути в мережу.

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