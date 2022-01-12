"Дякую, що обрала мене в мами": Мозгова зворушливо привітала старшу доньку і показала ФОТО

Продюсерка Олена Мозгова, яка напередодні вразила своїм зовнішнім перетворенням, привітала дочку Зою з 28-річчям.

На сторінці у Facebook мати трьох дівчат показала фото своєї старшенької та присвятила їй зворушливий пост.

"Моя вже доросла, але для мене завжди маленька, донечка сьогодні святкує 28 років! Дякую тобі, Боже, що подарував зустріч з такою непересічною Особистістю!", - написала Олена.

Як відомо, ексчоловік Мозгової, Олександр Пономарьов називає Зою своєю доцею , адже виховував її з самого дитинства

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Зоя - непублічна дівчина

"Прошу у тебе, Творець, дай моїй дитині мужності - боротися там, де можливо щось змінити, терпіння прийняти те, з чим впоратися нереально! І Мудрості - відрізняти одне від іншого. Люблю тебе, моя Зоя, безумовно! І дякую, що обрала мене в мами", - зазначила Мозгова.

Нагадаємо, окрім Зої, 47-річна Мозгова має 22-річну доньку Євгенію від Пономарьова та 6-річну Соломію від Девіда Аксельрода.

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