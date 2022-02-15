"Її не вдочерили": 51-річна Кемпбелл вперше показала доньку та розповіла про материнство

Британська супермодель Наомі Кемпбелл стала героїнею березневого Vogue.

Попозувавши у різних образах разом зі своєю 9-місячною донькою, 51-річна Кемпбелл розказала про материнство.

"Вона хороша дівчинка: вона гарно спить, майже не плаче, дуже спритна для свого віку", - розповіла модель про свою малу.

Кемпбелл вперше показала свою доньку фото Vogue

Красуня попозувала у різних образах

"Її не вдочерили – вона моя дитина", - розказала Кемпбелл.

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Кемпбелл поки що не називає ім'я доньки. Наомі також зізналася, що завдяки малій вона отримує багато енергії, яка допомагає їй гарно працювати та чудово виглядати.

Як відомо, супермодель дуже давно мріяла про материнство, але не хотіла ростити дитину без чоловіка. Вона не квапилася, адже була впевнена, що сучасна наука допоможе їй здійснити цю мрію, коли вона буде готова. Зірка не відкидала й опції всиновлення.

У травні минулого року Наомі оповістила фоллоферів, що стала мамою, опублікувавши в Instagram світлину з ніжками новонародженої, але подробиці її появи на світ залишилися невідомими.

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