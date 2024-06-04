Анджеліні Джолі - 49 років: ТОП-15 культових образів зірки, які зробили її "іконою стилю". Фото

Фото Getty Images

4-го червня голлівудська акторка Анджеліна Джолі відзначає 49 років. Її вважають сучасною іконою моди. Чи змінився її стиль протягом 25 років?

ТаблоID підготував добірку із ТОП-15 культових образів зірки, в яких вона з’являлася на червоних хідниках. Чи справді її перший чоловік Біллі Боб Торнтон прищепив їй любов до чорного кольору? І як змінився стиль Анджеліни Джолі у шлюбі із Бредом Піттом? Найцікавіші фото - далі.

1998 рік

У січні 1998 року відбулася 55 церемонія вручення премії "Золотий глобус". Традиційно ця подія зібрала чимало знаменитостей на червоному хіднику – усі намагалися вразити своїми образами. Не винятком стала і Анджеліна Джолі.

Реклама:

Для заходу акторка обрала сріблясту сукню міді з подвійними тонкими бретелями на одне плече від Giorgio Armani. Зірка доповнила свій образ легкою білою накидкою, відкритими босоніжками та маленьким клатчем.

Важко повірити, що на цьому фото Джолі всього 23 роки Фото: Getty Images

Зверніть увагу на макіяж – Джолі зробила глибокий smoky eyes і стриману укладку на коротке волосся. До речі, того вечора акторка забрала свій перший "Золотий глобус" за "Найкращу жіночу роль другого плану" у біографічному фільмі "Джордж Воллес".

2000 рік

Березень 2000 року подарував Анджеліні Джолі ще одну престижну кінонагороду - "Оскар" у номінації "Найкраща актриса другого плану" у фільмі "Дівчина, перервано". Тоді зірка обрала для виходу доволі нестандартний образ, який нагадував іншу кіногероїню – Мортісію Адамс.

Фото: Getty Images

Погодьтеся, готична чорна максі-сукня від Versace, нарощене довге волосся та макіяж, де головну роль відігравали стрілки, - максимально зробили свій вайб. Яскравих акцентів Джолі додала завдяки прикрасам – довгим сережкам та широкому браслету з коштовним камінням.

2002 рік

Не менше чорного обирала Анджеліна Джолі і для виходів зі своїм другим чоловіком Біллі Бобом Торнтоном. Вони одружилися у 2000 році у Лас-Вегасі, а згодом обмінялися досить незвичними подарунками – медальйонами із кров’ю одне одного. Але зміцнити стосунки це не допомогло. У 2002 році пара розійшлася.

Утім, за цей час Анджеліна і Біллі стали стильними улюбленцями преси. Наприклад, це їхній спільний вихід у січні 2002 року на 59 церемонії "Золотого глобуса". Пара обрала black style, де єдиною світлою плямою була сорочка Торнтона і кольє Джолі.

Колишній чоловік Анджеліни Джолі теж має свій особливий стиль Фото: Getty Images

Акторка обрала довгу чорну сукню з відкритими плечима, які прикривала накидкою. Волосся Джолі також зібрала у тугий пучок і обійшлася без темного макіяжу. Зверніть увагу на тогочасну модну тенденцію – брови-ниточки, від яких зараз в образі Енджі не залишилося й сліду.

2007 рік

Свіжий подих у стилі і яскравий образ Джолі продемонструвала у 2007 році на Каннському кінофестивалі. Для свого виходу вона обрала яскраву жовту сукню від Ungaro і зробила як для неї зачіску.

Свою фігуру Анджеліна Джолі здебільшого не приховувала, а намагалася ще більш яскраво підкреслити Фото: Getty Images

2009 рік

У лютому 2009 року відбулася 62 церемонія BAFTA, де Анджеліна Джолі була номінована на "Кращу кіноактрису в головній ролі" за фільм "Перемінник". Хоч свою нагороду зірка не отримала, натомість запам’яталася яскравим образом.

Фото: Getty Images

Так, тут Джолі знову у чорній сукні міді від Armani, але з яскравим жовтим акцентом поздовж ноги та корсету. Із зачіски цього разу Анджеліна дозволила собі довгі локони та середній об’єм.

До речі, Джорджо Армані любив одягати кінозірок, і взагалі називав кіно своїм натхненням. Чимало селебрітіс і нині обирають його одяг для прогулянок червоними хідниками.

2011 рік

Далі – більше яскравих акцентів, і у цьому ви можете переконатися, подивившись на цю розкішну смарагдову сукню з довгими рукавами та подовженою лінією плечей від Atelier Versace. Її Анджеліна Джолі обрала для виходу на 68 церемонію "Золотого глобуса". Тоді вона була номінована на "Найкращу жіночу роль у фільмі – мюзиклі чи комедії" за фільм "Турист".

Фото: Getty Images

Хоч тоді Енджі нагороду також не отримала, однак цей вихід став умовно переломним в її стилі. Зокрема, схожу зачіску вона обирає й сьогодні.

2012 рік

Неначе кров з молоком поєдналися у 2012 році відповідні кольори сукні Анджеліни Джолі для її чергової появи на вищезгаданій кінопремії. Асиметричний силует від Atelier Versace, подовжений шлейф і виріз, що відкривав ногу, - зробили свою справу, аби об’єктиви папараці були повернуті у бік Енджі.

Фото: Getty Images

Зірка доповнила свій образ червоним міні-клатчем та яскравим мейкапом з червоною помадою. З прикрас - лише ледь помітні сережки та фірмові татуювання.

Цього ж року Джолі привернула увагу ще однією культовою сукнею, яка увійшла в історію. Чорна оксамитова сукня від Versace без бретелей, а головне – потужним розрізом уздовж ноги стала чи не головною зіркою церемонії премії "Оскар".

Фото: Getty Images

#AngiesLeg! – хештег, який з’явився не просто так. Адже пізніше акторка увійшла в історію інтернет-мемів через свою ногу, яку неодноразово таким чином демонструвала загалу.

2014 рік

Знову back to black? Але для цього виходу просто неможливо було обрати інший образ. У 2014 році Анджеліна Джолі і Бред Пітт (вже колишній чоловік) прийшли на прем’єру першої частини фільму "Чаклунка", де акторка зіграла головну роль Малефісенти.

Колись Анджеліна Джолі і Бред Пітт були культовою парою Голлівуду. А зараз їхні спільні діти відмовляються від прізвища батька Фото: Getty Images

Акторка обрала блиску чорну сукню із подовженим шлейфом від Versace (так, знову). Рельєфні лінії на талії візуально створювали ефект подвійної спідниці. А корсет без бретелей відкривав плечі Джолі. Ще більше Анджеліна підкреслила їх зачіскою у формі тугого пучка. Ну і звісно – куди ж без фірмового "смокі", який так полюбився ще на початку нульових.

2014 рік

Але не сукнями єдиними. Ще один культовий образ іменинниці, від якого й досі неможливо відірвати погляд – стильний смокінг від Saint Laurent. В ньому зірка з’явилася у тому ж 2014 році на церемонії BAFTA.

Стиль одягу Анджеліни Джолі має особливий вайб Фото: Getty Images

Цей деконструйований чоловічий одяг став справжнім хітом у стилі Джолі. Вузькі штани із заниженою талією та легка біла блуза з глибоким вирізом нікого не залишили байдужими.

2018 рік

Бути легкою, неначе хмаринка – нескладно, якщо повторити цей культовий образ. У 2018 році на церемонії Critics' Choice Awards Анджеліна Джолі з’явилася у білій сукні від Ralph & Russo.

Фото: Getty Images

Прямий крій з асиметричним низом, але головний гравець тут корсет, прикрашений пір’ям. Досить неочікуано було побачити зірку у такому образі. Анджеліна сміливо підкреслила цей лук яскравими червоними губами та сережками у формі пелюсток.

2021 рік

Сукня чи костюм? Справжню головокрутку дала Анджеліна Джолі у 2021 році, який ознаменувався для неї прем’єрою фільму про супергероїв "Вічні". Там акторці дісталася роль Тени – вічної воїтельки, яка може створити будь-яку зброю з космічної енергії.

Для своїх виходів Джолі обрала не супергеройські, а радше супермодні образи. Наприклад, у Лондоні вона засвітилася у розкішному образі від Valentino Haute Couture який складався із жакета, білої сорочки-оверсайз і пишної спідниці із подовженим шлейфом.

Фільми з Анджеліною Джолі здебільшого ставали топовими. Власне, як і її образи Фото: Getty Images

Для виходу у Римі Енджі віддала перевагу сріблястій сукні-максі від Atelier Versace з відкритим верхом і хвилями у формі банту на талії.

Фото: Getty Images

А вже на прем’єрі у Лос-Анджелесі акторка одягнула розкішну сукню від Balmain пісочного кольору й асиметричного крою. Її супроводжувала найкраща група підтримки – діти.

До речі, зараз молодша донька Анджеліни Джолі Вів'єн відмовляється від прізвища свого батька Фото: Getty Images

А свій тодішній образ Анджеліна Джолі доповнила оригінальним золотим кафом на підборідді.

Фото: Getty Images

2024 рік

Коричневі відтінки у гардеробі Анджеліни Джолі з’явилися і у 2024 році. Для вечірки у Нью-Йорку з приводу прем’єри мюзиклу "Аутсайдери", який акторка продюсувала разом зі своєю донькою Вів’єн, вона обрала так званий "гламур старої школи".

Фото: Getty Images

Легку золотисту сукню Енджі приховала під довгою темно-бурштиновою накидкою. Помітно виділявся аксесуар – чорний маленький клатч від Dior.

Нагадаємо, раніше ТаблоID також писав про секрети краси Анджеліни Джолі.

А нещодавно актрису бачили на івенті з донькою у стильному штанному костюмі.