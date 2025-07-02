Амплуа поганця і відмова від публічності: цікаве про зірку "Кріпосної" Марка Дробота

38-річний Марк Дробот - заслужений артист України, актор театру і кіно. Марк у студентські роки не бажав зніматися і обирав сцену, утім наразі його знають найбільше саме за телехітами, зокрема "Кріпосна", "Впізнай мене" і "Хазяйка".

А от недавно актор зіграв композитора Володимира Івасюка в мюзиклі "Червона рута", який викликав справжній фурор.

ТаблоID розповість цікаве з життя немедійного актора Марка Дробота. Про те, як він ледь не спалив квартиру у дитинстві, чому відмовляється від публічності, вважає долю батьків зламаною і багато іншого.

Ледь не спалив квартиру

Український актор Марк Дробот народився в Якутії, де його батьки на той момент були на заробітках. Через наднизькі температури маленький Марк до садочку не ходив, тож його вихованням займався старший брат Дмитро. Хоч яким би брат Дробота не був мудрим і розсудливим, втім не завжди встигав за малим.

"Пам'ятаю, мені було п'ять років, я був маленький, дурненький, вдома нудно. Що найцікавіше для дитини? Вогонь. Думаю, зайду-но я в шафу, там же темно. Взяв коробку сірників, запалюю, насолоджуюся вогнем, і раптом сірник падає на великий матрац", - пригадував актор.

Цікавість ледь не згубила майбутню зірку серіалів Марка Дробота Фото День за днем

Матрац почав швидко тліти. Марк не знав, що робити, тож не вигадав нічого краще, ніж закрити шафу і чекати, коли вогонь згасне.

"Треба сказати, що квартира у нас була нова, упорядкована, з величезною врізною шафою. Слава Богу, Діма вчасно помітив. Можна сказати, він врятував життя мені і собі та зберіг квартиру. Відкрив шафу, а звідти вже величезні язики полум'я!" - розказував Дробот.

Тоді майбутня зірка побачив те, що хотів, - яскравий вогонь. Поки старший брат намагався загасити полум'я, Марк просто стояв, заворожений видовищем.

Творчі батьки

Батьки Марка Дробота - творчі особистості. Після розвалу СРСР вони повернулися із заробітків з РФ і взялися "підіймати" культуру в Шепетівці, що на Хмельниччині. Батьки актора працювали в міському Будинку культури. Батько - головним режисером усіх масових свят у місті, а мама організувала молодіжний театр "Браво", який має звання народного.

Марк зростав у творчій родині Фото з сайту Караван історій

"Я постійно перебував в атмосфері творчості і любові до мистецтва. Багатьом талановитим і освіченим людям "перебудова" жорстко коригувала долю. Зламані долі - це дуже страшно. Коли дорослішаєш, розумієш це все чіткіше. Вважаю, що перебудова зламала долю моїх батьків. Якби дати таким людям ті можливості, які є у мене, вони б досягли набагато більших успіхів", - розмірковував артист.

До речі, після школи Марк вступив на акторський, попри відсутність підтримки батьків. Дробот пізніше пояснював, що вони були проти, бо розуміли усю складність професії.

Опанував французьку для ролі

Для ролі в серіалі "Сувенір з Одеси" Марку Дроботу довелося швидко опанувати французьку. Цікаво, що під час проб актор не звернув увагу на рядки дрібним шрифтом, у яких було написано "говорить французькою". Тож коли він отримав свій примірник сценарію, то "з жахом" помітив транскрипцію.

"І спочатку був абсолютно приголомшений, оскільки ніколи не стикався з цією мовою. Я ніколи не міг дозволити собі прийти на знімальний майданчик непідготованим і кого-небудь підвести. Словом, почалися безупинні репетиції та заняття французькою. У нас був консультант, який допомагав з вимовою. Цей досвід запам'ятається, напевно, на все життя", - ділився Марк.

Не дивиться на себе на екрані

Мабуть, не дивно, що багато акторів не надто люблять дивитися на себе на екрані. Марк Дробот на питання, чи переглядає він ті проєкти, у яких брав участь, відповідає категорично - "ніколи в житті".

"Ставлюся дуже критично до себе, бачу свої "проколи" і стає ніяково за те, що в той момент не виправився. Не можу дивитися на себе на екрані. Я обов'язково знайду якусь помилку і почну собі дорікати. Можу подивитися під час зйомки, коли є можливість перезняти, зробити інший дубль", - пояснював актор.

Марк не може на себе дивитися на екрані Фото Молодий театр

Цікаво, що батьки Марка - його критики. Вони передивляються усі проєкти свого сина і роблять зауваження, тож "це не дає йому можливості розслабитися".

Амплуа поганця

Мабуть, багато хто помітив, що Дробот частенько грав негативних персонажів. Причому і в театрі, і в кіно.

"Було багато негативних ролей, тому що так бачили режисер і продюсер. І мені вони подобалися та імпонували. Саме в таких амплуа є що зіграти та знайти в собі нові риси, про які раніше не знав", - розказував Марк.

Після років ролей поганців Микола Дорошенко з "Кріпосної" був на рідкість позитивним героєм у кар'єрі зірки.

За Дроботом ледь не закріпилося амплуа негідника Фото з сайту СТБ

"Чесно кажучи, для мене негативний персонаж завжди був цікавий - шукати в цих жахливих божевільних людях щось хороше. Але все ж Микола - дуже складний для мене персонаж, тому що багатогранний, з важкими емоційними переживаннями, які він проживає в собі. Вперше у мене така робота", - зазначав артист.

Вірогідно, хітовий мюзикл "Червона рута", де Марк грає дорослого Володимира Івасюка - ще одне підтвердження, що актор достатньо багатогранний і має більший діапазон, ніж просто екранний негідник.

Проти публічності

Зірка "Кріпосної" Марк Дробот проти публічності, не веде сторінки у соціальних мережах і тримає своє особисте життя під сімома замками.

"Знаєте, я ніколи не прагнув до медійності. Я завжди хотів, щоб мене впізнавали за моїми роботами, за акторською грою, а не тому, що я засвітився на якомусь заході або був викритий у скандалі. Я щасливий, коли щасливі мої близькі та рідні. Для мене це головне. Робота є, отримую задоволення від неї, від зустрічей з дивовижними, прекрасними людьми, у яких можна вчитися. Це і є радість. Жодна популярність цього не замінить", - зізнавався актор.

Марк Дробот ніколи не бажав публічності Фото з сайту Хочу

Про амурні справи Дробота майже нічого невідомо. У 2017 році подейкували, що актор має стосунки з актрисою театру Іриною Ткаченко і вони, начебто, от-от одружаться. Втім, у 2024 році зʼявилася новина про те, що Марк Дробот став батьком. Донечку Златославу акторові подарувала помічниця режисера у "Молодому театрі" Марина Бондарчук.

Минулоріч Марк став батьком Фото Facebook Молодого театру

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