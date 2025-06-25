Кохання з першого погляду, автокатастрофа і звільнення з "Дизель шоу": цікаве з життя Яни Глущенко

38-річна Яна Глущенко - акторка і зірка "Дизель шоу", де їй переважно діставалися ролі "легковажних блондинок". Цьогоріч Глущенко покинула шоу і вирішила змінити своє амплуа.

З нагоди кардинальних змін ТаблоID розкаже цікаві факти з життя Яни Глущенко. Від бійок з братом і першої ролі до особистого життя і звільнення з "Дизель шоу" після 10 років.

Бійки з братом

Яна Глущенко має старшого на 6 років брата Олександра, котрий наразі служить в ЗСУ. Якось акторка ділилася, що вони з ним не дуже ладнали у дитинстві та ще й билися, бо мали схожі характери.

"Я його діставала, і ми постійно билися. Попри таку вагому різницю у віці - 6 років. Він, звісно, швидше став дорослішим і разом з тим спокійнішим. Тому в нас гарні стосунки. Ми дуже схожі характерами", - ділилася зірка "Дизель шоу".

Наразі Яна з братом добре ладнають Фото з instagram

Перша роль

Яна Глущенко серйозно замислилася про акторську кар'єру ще у 10-му класі, коли в її школі з'явився художньо-естетичний напрям під егідою інституту культури. Вона почала займатися акторською майстерністю, вокалом і хореографією. Хоча одразу після школи вступити їй не вдалося.

Щоб удосконалити знання української мови та акторські навички, Яна вступила до школи-студії імені О. Довженка і ще до початку навчання в університеті отримала свою першу роль у кіно.

Про акторство Яна почала мріяти ще у шкільні роки Фото з сайту

"На території кіностудії постійно проходили зйомки різних проєктів. Моїй одногрупниці просто на вулиці запропонували піти на кастинг, запросили і мене. Так я отримала свою першу роль у фільмі "Павутина". Це була епізодична роль продавчині у квітковому магазині", - пригадувала Яна

За свій дебют Глущенко отримала і свій перший гонорар - 20 доларів, які одразу ж витратила на одяг.

Пізніше Яна закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К.Карпенка-Карого.

Кохання з першого погляду

Акторка Яна Глущенко вже багато років щасливо одружена з продюсером Олегом Збаращуком. Їхній шлюб бере початок у 2017 році, а історія знайомства - справжня казка про кохання з першого погляду.

Їхні стосунки розпочалися несподівано - всього через три дні після знайомства Олег освідчився Яні.

Кохання з першого погляду існує? Фото з Instagram

"Олег мені розповідав, що коли мене побачив, то йому не сподобалася. Подумав, що я зверхня. Потім розгледів, що я адекватна. Потім узяв мене за руку через три дні після знайомства і сказав: "Ти вийдеш за мене заміж'" - розказувала Глущенко.

Тоді актриса посміялася з цього, а врешті так і сталося. За два тижні чоловік прийшов до Яни з обручкою.

До речі, на той час зірка була у стосунках з іншим хлопцем.

На сцені за тиждень після пологів

Син Яни Глущенко і Олега Збаращука народився 4 жовтня 2017 року, а вже за тиждень після пологів актриса сяяла на сцені "Дизель Шоу".

"Насправді у мене були чудові пологи і тому я швидко відновилася. Син мені "сказав": "Мама, ти - артистка, тож іди виступай"", - жартувала акторка.

Яна Глущенко на сьомому місяці вагітності Фото з Instagram

Яна також розказувала, що швидко повернутися до роботи їй допомогли тренування під час вагітності.

До речі, це була не єдина "жертва" проєкту. Яна "ніколи не пропускала концерти" і працювала вагітною, після двох запалень легень і навіть сумнозвісного ДТП, у котрому загинула колега Глущенко, Марина Поплавська.

Криза у стосунках

Одразу ж після весілля пара почала жити разом, а невдовзі актриса завігтніла. Утім, дуже швидко подружжя зіштовхнулося із кризою і навіть планувало розійтися.

"І у нас не було того періоду, щоб ми один одного пізнали. Враховуючи те, що ми постійно працювали, ми майже не були разом. Ми почали сильно сваритися. Ми навіть подавали документи на розлучення. Я віддала йому свідоцтво про шлюб і казала, що ми розлучаємося. А вони щось подали, а потім повернули швиденько", - ділилася зірка.

Пара зіштовхнулася із кризою у стосунках Фото з Instagram

Врятувати стосунки вдалося тоді, коли Глущенко дала Олегові чітко зрозуміти, що може справитися і без нього. Чоловік пішов, а вже за кілька днів повернувся із зізнанням у коханні і погодився "жити дружно".

"І через дня три повертається й каже: "Люблю тебе і все". Я відповідаю: "От любиш, тоді давай жити дружно". І все, ми переїхали з того дому в іншу частину Київської області, де по цей день живемо", - пояснила Яна.

Пара мешкає в просторому будинку вартістю близько 200 тисяч доларів. Особливу родзинку оселі становить мансарда, яку вони облаштували як маленький розважальний парк.

Подружжя виховує спільного сина Тамерлана. Також Олег має сина від попередніх стосунків.

Зараз Тамерлану 7 років Фото з Instagram

Автокатастрофа

20 жовтня 2018 року на Житомирській трасі сталася трагічна аварія за участю автобуса, в якому їхала команда "Дизель шоу". На передньому сидінні перебувала Марина Поплавська. Саме на цю частину транспорту припав удар унаслідок зіткнення з вантажівкою. На жаль, акторка загинула на місці. Розслідуванням аварії зайнялася київська поліція. Водій визнав свою провину та активно співпрацював зі слідством.

Страшна трагедія забрала життя Марини Поплавської Фото zhzh.info

Також у результаті автокатастрофи постраждала Яна Глущенко і інший актор шоу - Єгор Крутоголов. Актриса отримала травму коліна - розірвалися звʼязки.

Моторошна аварія вдарила по психічному здоровʼю Яни, а наслідки трагедії "наздоганяють" її й досі. Глущенко "через день згадує" автокатастрофу і лише донедавна перестала боятися сутінок.

До речі, цьогоріч акторка вперше розказала про справжню причину того, що сталося.

Яна й досі не може забути ту трагедію Фото з Instagram

"Наш водій заснув і врізався в машину "Нової пошти". Але коли це все сталося, він, в стані афекту чи ще щось, казав, що це його Маринка відволікла. І коли наш адвокат питав, що ми з ним будемо робити, я кажу: він має сидіти. Тільки я одна з шести акторів сказала, що він має сидіти. А всі сказали, що він невинний", - ділилася акторка.

Яна мала дуже теплі стосунки з Мариною Поплавською, тож її смерть дуже травмувала зірку. Глущенко зізнавалася, що подруга їй тричі снилася, а її потойбічну присутність вона відчуває й досі.

"Я всі ці світи відчуваю. Це передалося мені від прабабусі. Інколи я її (Марину - ред.) відчуваю. І тому мені спокійніше, коли увімкнене світло, бо я всього цього боюся", - ділилася акториса "Дизель шоу".

Яна Глущенко з Мариною Поплавською Фото з Instagram Яни Глущенко

Звільнення з "Дизель шоу"

Цьогоріч Яна Глущенко прийняла рішення звільнитися з "Дизель шоу". Цікаво, що про цей крок фанати і колеги зірки дізналися з її Instagram.

Про те, що вона хоче піти, Глущенко певний час натякала команді, утім вони думали, що та жартує.

"Враховуючи те, що я людина з гумором, я могла серйозно сказати, що піду, але всі сприймали це за жарт", - пояснювала актриса.

"Я йду з “Дизель Шоу”. Це був важкий, але дуже важливий крок. У серці — цілий всесвіт спогадів, сміху, сліз, справжньої дружби і сцени, яка стала рідною🥹" - написала Яна Глущенко в Instagram Фото з Instagram

Врешті деякі колеги почали натякати Яні, що вона їх підводить, що сильно її обурило.

"Друзі, за 10 років я ніколи вас не підводила. Я працювала вагітною, ми з моїм сином в животі відпрацювали 38 концертів. Я відпрацювала вагітною, відпрацювала одразу після пологів, на сьомий день вийшла на сцену, це правда. Ковід, два запалення легенів, після аварії - я вас ніколи й нікого не підводила. Я думала про вас, тепер хочу думати про себе", - ділилася артистка.

Яна не жаліла себе Фото "Дизель шоу"

Наразі акторка не хоче пропадати з медіапростору і планує участь в інших проєктах. До того ж Яна пригадала, що є драматичною акторкою, тож хоче покинути амплуа "легковажної блондинки" і зіграти серйозну роль.

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