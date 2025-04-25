Популярність після 30, дієти і розлучення з чоловіком-актором: цікаве з життя зірки "Скаженого весілля" Віри Кобзар

45-річна Віра Кобзар – українська акторка, котра полюбилася глядачам завдяки своїй ролі у всіх частинах "Скаженого весілля". Також Кобзар частенько можна побачити на сцені театру, зокрема у антрепризах.

Зірка фільму "Скажене весілля" не любить ділитися особистим, проте ТаблоID вдалося зібрати цікаві факти про неї. Читайте про те, чому Віра Кобзар не вірить у забобони, приховувала першу вагітність та чому вважали, що вона була "в тіні" свого колишнього чоловіка, відомого актора Олександра Кобзаря.

Забобони

В акторській "тусовці" існує чимало дивних забобонів, у які багато акторів вірять. Проте Віра Кобзар дотримується іншої думки.

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"Я вільна від усіх забобонів. Релігія, православ’я цього не дозволяє. Хоча артисти дуже забобонні. Наприклад, якщо падає на підлогу "роль", то неодмінно потрібно сісти на сценарій попою, і лише потім підіймати. Я ж впевнена, що, якщо ти не вивчив, то хоч сідай, хоч лягай, не допоможе. Я вірю лише в Бога", – зізнавалася актриса.

Акторка вірить тільки у Бога Фото @palchyk_oleg

Шлюб і розлучення

Про своє особисте життя Віра Кобзар не любить розповідати. Але відомо, що зі своїм чоловіком, теж відомим актором Олександром Кобзарем, Віра познайомилася ще під час навчання на театральному. Пара стала справжнім творчим тандемом, працювала разом на сцені, зокрема у Донецькому драматичному театрі.

Через свій високий зріст Віра Кобзар (180 см), крім акторства, займалася моделінгом, проте не могла затримуватися на роботах, бо завжди "йшла" за своїм чоловіком.

Віра завжди йшла за чоловіком Фото @palchyk_oleg

"Я, поки навчалася в Києві, була у модельному агентстві, і сезони моди у мене були. Але Саша сказав – переїхали. Тож я жартувала, що була як "жена декабриста"", – пригадувала акторка.

Після Донецька акторське подружжя перебралося в Ніжин, щоб створити там театр, але пізніше знову повернулося до Києва.

Віра зазначала, що вони з Олександром обидва амбіційні люди з сильними характерами, тому навчилися поступатися один одному.

До речі, в інтервʼю Каті Осадчій Віра Кобзар заперечила думку, що панувала у той час, нібито вона перебувала "в тіні" свого відомого чоловіка актора. Віра Кобзар дійсно довгий час не працювала в акторській сфері, але справа була у тому, що подружжя довго не могло мати дітей. Коли через 8 років у пари народилися дочка Варвара і син Прохор, Віра вирішила присвятити себе їхньому вихованню.

Олександр Кобзар - відомий український актор Фото з Instagram

Віра і Олександр Кобзар перебували у шлюбі близько 20 років, проте у 2021 році раптово заявили про розлучення. Ініціатором розриву став Олександр. Актор казав, що причинами стали розуміння, що вони з Вірою різні люди, а також бажання вберегти дітей від їхніх з дружиною конфліктів.

До речі, експара грає разом у "Скаженому весіллі" Кадр з фільму "Скажене весілля 2"

"Ми всі відповідальні за якісь помилки. У якийсь момент я відчув, що ми дуже різні з Вірою. Були конфліктні історії. Діти все це бачили. Їм було дуже важко. Ми дійшли до тієї межі. Це моє рішення. Взяв це на себе. Що так буде краще для Віри й дітей. Їй було дуже важко. Останнім часом, що ми жили разом, вона була розірвана, дуже пригнічена. Я розумів, що не зможу зробити її щасливою. А для чоловіка це, напевно, найголовніше, щоб дарувати жінці щастя", – зізнавався актор.

Сама Віра не коментувала розлучення, проте зазначала, що вони з колишнім чоловіком залишилися у дружніх стосунках. Пара продовжує виховувати дітей та стримано спілкуватися, без образ і сварок.

Заради дітей експара підтримує нормальні стосунки Фото з Instagram

Приховувала вагітність

Віра та Олександр довгий час не могли мати дітей, тож коли акторка все ж завагітніла первістком – приховувала це від усіх, включно з мамою, аж до 7-го місяця.

"Мою першу вагітність ми тримали в таємниці, тому батьки лише на сьомому місяці дізналися, що я при надії. Для всіх це було щастям, бо ми довго не могли мати дітей. Але мама трохи образилася, бо, мовляв, як я могла так вчинити, це ж і їхнє очікування і турбота", – поділилася Кобзар.

Акторка з маленькою дочкою Варварою Фото з Instagram

До речі, приховати вагітність Вірі було нескладно, бо її не мучив токсикоз, а набирати вагу акторка почала лише на останніх місяцях і вже "на пологи пішла з +19 кг".

Очевидно, мама Кобзар образилася на те, що Віра тримала в секреті від неї таку важливу новину. Сама актриса, коли стала мамою дочки, вже розуміє, що не вчинила би так знову.

"Це боляче, і мені не хотілося б, аби моя донька тримала це в секреті від мене", – ділилася зірка "Скажене весілля" Віра Кобзар.

Віра не хоче, щоб її дочка вчинила так само Фото з Instagram

Популярність після 30

Через події в особистому житті, успіх і визнання до Віри Кобзар як акторки прийшли після 30 років.

"У кожного свій шлях. Хтось прокидається відомим, після якогось фільму чи серіалу. А мій шлях був і є тернистим, цеглина за цеглиною. Не завжди він (шлях - ред.) давався легко емоційно і психологічно, але за спиною у мене вже є багаж, діти і творчий доробок", – зізнавалася Віра.

Віра не жалкує, що все склалося так Фото з Instagram

Наразі портфоліо актриси Кобзар налічує чимало проєктів: 4 частини "Скаженого весілля", телесеріал "Родичі", "Лікар щастя", "Ромео і Джульєтта з Черкас" тощо.

До того ж, Віра грає у виставах, наприклад "Про що мріють жінки", де разом із нею на сцені виступає і зірка "Папік" Дар'я Петрожицька.

Суворі дієти і схуднення на 18 кг

Акторка ділилася, що зі студентських років слідкує за фігурою. Ба більше, для схуднення Віра сиділа на виснажливих дієтах, а також пробувала народні методи.

Одним із суворих варіантів схуднення було чергування "голого" рису і відвареної телятини. Акторка додала, що завдяки цьому методу відбувається мінус на вагах, але з часом усі кілограми повертаються назад.

У молодості Віра себе не жаліла Фото @photo_friendly_

З народних методів було таке собі смузі з кураги, чорносливу, меду і трави сени в гранулах.

"І, мовляв, ви на ніч це з'їли, на ранок очистилися, і весь день гуляєте. Це була така каторга! Це з 4-ї години ранку до 8-ї вечора ти просто виснажуєш себе, ти вкриваєшся холодним потом, тебе морозить, ти тільки приляжеш на подушку, у тебе знову спазми і ти біжиш, вибачте, в туалет", – пригадувала Кобзар.

Після народження дочки і сина, Віра набрала 18,5 кг, тож вирішила худнути, проте вже не використовуючи суворі методи. У той період Кобзар навчилася слідкувати за харчуванням і почала більше рухатися.

Після народження дітей Кобзар почала слідкувати за харчуванням і більше не сиділа на суворих дієтах Фото @nv_click

"Фізичне навантаження в мене і так було. Дітей в оберемок, доньці 2,5 рочки, синочок зовсім маленький, плюс візочок — і спускаєшся з поверху, бо ліфт не працює. Потім на вулиці нарізаєш кола з дітьми, граєшся з ними. Тобто фізичного навантаження було достатньо. А от коли почався контроль харчування, тоді вага пішла на спад", – розповіла акторка.

З того момента актриса переконана, що аби схуднити треба слідкувати за тим, що ти їси. Наразі Кобзар віддає перевагу правильному харчуванню, проте полюбляє торт "Наполеон" і картоплю з салом.

"На знімальному майданчику або на гастролях я завжди обираю багато овочів, трохи якоїсь каші і шматок м'яса. Вечеря може бути більш легкою і більше овочів. Я взагалі люблю багато фруктів, багато овочів", – поділилася секретом своєї стрункої фігури 45-річна зірка.

Хоч акторка і любить певні смаколики, проте обирає більш здорову їжу Фото з Instagram

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID розповідав про іншу зірку "Скажене весілля" Інну Приходько. Читайте про те, як акторка зустріла коханого, чого боїться найбільше та яке хобі має.