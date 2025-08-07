"Не напрягаюся": Шульгіна про заробітки, коштовний подарунок мамі потай від чоловіка та куди переїжджатимуть з Америки

Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка та лайф-коуч Саша Шульгіна, яка 7 років тому переїхала з України у США, розказала, де вони з родиною планують жити далі.

В інтервʼю Олені Олицькій Саша також розповіла про заробітки та розподіл коштів у родині.

"Мій чоловік себе вважає американцем. Він вже 25 років тут, він з Болівії. Уяви, він заробив, наприклад, мільйон доларів, 500 000 він має віддати уряду. Це Америка. Більше заробляєш - більше віддаєш. Він мені каже, давай звідси драпати", - розповіла Саша.

"Ми будемо їхати. Коли ми заробимо грошей, я отримаю паспорт, його (чоловіка - ред.) молодший син піде до коледжу, ми кудись поїдемо. Зараз, до речі, вирішуємо, де будемо купляти землю. Не дивимося в бік Європи, тому що небезпечно. Розглядаємо варіант Коста-Ріка, дивимося Латинську Америку, тому що чоловік звідти", - пояснила блогерка.

Шульгіна також розповіла про свій заробіток.

"Заробляю на курсах. В мене не лише курси, - в мене медитація, книга, курси про підсвідомість. Заробляю гарно, але недостатньо. Давай так, якщо не стане мого чоловіка, але він буде платити аліменти, то буду жити добре. Це більше 5000 доларів на місяць.

Я не кожного місяця заробляю. Але не напрягаюся. Хочу похизуватися. Сьогодні моїй мамі 60 років, я подарувала їй нове авто в Києві (не в кредит). За свої гроші, а чоловік, до речі, не знає", - поділилася вона.

Блогерка розповіла і про розподіл коштів у родині.

"Чоловіка гроші - наші гроші, а мої - мої. Я відразу сказала, що українська жінка, я пробувала різні варіанти, але мені так некомфортно. Була ситуація, коли у чоловіка було погано з грошима. Я йому казала, що в мене є гроші, він може розраховувати. Але не хочу, щоб він розслаблявся. Продукти купуємо за гроші чоловіка", - пояснила вона.

Шульгіна також розказала, скільки родина витрачає на житло нині.

"Ми думаємо купувати землю. А за будинок, де живемо, зараз платимо 22 тисячі доларів. Туди входить 4 кімнати та гостьовий дім", - зазначила Саша.

