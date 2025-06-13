Балет, вагітність у 16 і державна служба: що відомо про нову першу леді Польщі

2 червня новим президентом Польщі став Кароль Навроцький. Політик вже встиг обурити деяких українців своїми висловленнями, зокрема позицією "проти" вступу України до ЄС і НАТО.

Разом з тим, в Польщі зʼявилася й нова перша леді, Марта. Що відомо про дружину Кароля Навроцького? Від дитинства й дотепер - все найцікавіше далі в матеріалі ТаблоID.

Від балету до податкової

Марта Навроцька народилася в Гданську в 1986 році. У дитинстві вона дуже цікавилася мистецтвом, особливо танцями. У віці 10 років вона вступила до престижної Державної балетної школи імені Яніни Яжиновни-Собчак у Гданську, яка вже багато років виховує видатних артистів сцени. Майбутня дружина Кароля Навроцького тоді планувала стати балериною.

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Хоч життя повело її в іншому напрямку, вона визнає, що балет навчив її наполегливості та самодисципліни.

Марта мріяла про балет, але змінила думку Фото з Instagram

Марта Навроцька закінчила факультет права та адміністрації Гданьського університету. Вже близько 20-ти років вона є співробітником Національної податкової адміністрації.

Робота 39-річної Навроцької - боротьба з незаконними азартними іграми, а також контроль нафтової та спиртової промисловостей.

Міцний шлюб

Марта познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, коли ще вчилася в ліцеї. За її словами, їхня перша зустріч була випадковою.

"У мене була подруга, яку я відвідувала в Седліцах поблизу Гданська. Одного разу я зустріла його на сходах і ми подивилися одне на одного. Він так мене вразив, я буквально відчула щось неймовірне. Я пішла до подруги і почала розповідати про нього: як він був одягнений, що був із собакою. А вона каже: "Це, мабуть, Кароль, наш сусід, який займається боксом". Її хлопець його знав. Так і почалося наше знайомство", - розповідала Навроцька.

Це було кохання з першого погляду Фото з Instagram

Марта і Кароль Навроцькі разом вже 15 років. Подружжя має трьох дітей - 21-річного Даніеля, 15-річного Антоні та 7-річну Катажину. Найстарший син від попередніх стосунків Марти. Відомо, що вона народила його у 16 років. Кароль усиновив хлопця і ставиться до нього як до власного.

У подружжя троє дітей Фото з Instagram

До речі, при першій зустрічі Навроцького не засмутило, що дівчина має дитину. Навпаки його це приємно вразило, адже окрім виховання дворічного хлопчика Марта ще й працювала і вчилася. До того ж "мала сміливість залишити дитину" у такому юному віці.

Даніель цікавиться політикою - він вивчав право в Гданському університеті, пробував свої сили в місцевих виборах і активно підтримував кампанію свого вітчима.

Рання вагітність Марти активно використовувалася в політичній кампанії Навроцького, зокрема як інструмент пропаганди проти абортів Фото з Instagram

Перша леді

На час президентської кампанії дружина Кароля Навроцького взяла безоплатну відпустку на роботі, щоб повністю підтримати свого чоловіка. Також Марта створила акаунт в Instagram, де активно долучилася до кампанії. Навроцька почала відвідувати різноманітні заходи і часто з'являлася разом з Каролем.

Нещодавно Даніель Навроцький на своєму YouTube каналі вирішив поговорити зі своєю мамою про те, як вона почувається після президентських виборів і що вже змінилося в її житті.

Марта активно підтримувала Кароля Фото Instagram

Навроцька зізналася, що хоч і розуміє, які глобальні зміни сталися у їхньому житті, утім ще продовжує займатися тим же, що і раніше.

"Ми ще в Гданську, але я знаю, що нас чекають зміни. Потрібно все в голові розібрати. Я ще сама прибираю, перу, роблю покупки", - розказала нова перша леді Польщі.

Життя родини Навроцьких різко змінилося Фото з Facebook

Марта також зізналася, що стала більш впізнаваною, але її це не обтяжує. А от супровід охорони й досі відчувається як щось дивне.

Вона також згадала про молодших дітей - Касю та Антека.

"Вони щасливі, хоча, мабуть, ще до кінця не усвідомили, що сталося. Кася зустрічається з подругами, запрошує їх додому. Антек вже думає, куди піде до школи у Варшаві", - ділилася Навроцька.

Нагадаємо, якось ТаблоID розповідав про двічі першу леді США Меланію Трамп, чиї стиль і спосіб життя сильно змінив статус.