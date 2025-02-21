Військова журналістика, стриптиз і рідкісна хвороба: ТОП-10 цікавих фактів про Lady Gaga

Леді Гага, справжнє імʼя котрої Стефані Джоанна Анджеліна Джерманотта, – одна з найуспішніших співачок і актрис сучасності. На її рахунку чотирнадцять Греммі, один Оскар і три номінації, а також чотири номінації на Еммі.

Після короткої перерви 38-річна Lady Gaga повернулася, щоб розгромити інтернет і розірвати усі чарти своїм хітом "Abracadabra" і анонсувати новий альбом "Mayhem".

Напередодні цієї події ТаблоID вирішив зібрати цікаві факти про знаменитість.

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Військова журналістка

На інавгурації Джо Байдена Леді Гага з'явилася у сукні-бронежилеті. Під час обговорення з журналом Vogue вбрання в її епатажному стилі співачка раптово заявила, що мріяла стати військовою журналісткою.

"Я не знаю, чи знають про це люди, але якби я не була тим, ким я є сьогодні, я була б воєнною журналісткою. Коли я була в Капітолії, за день до інавгурації, я пам'ятаю, як ходила і шукала докази повстання", – ділилася Стефані.

Псевдонім на часть Queen

Сценічний псевдонім співачки був натхненний хітом гурту Queen "Radio Ga Ga". Проте довгий час існувала певна плутанина, хто ж перший вигадав це сценічне імʼя.

В одному з інтерв'ю Гага сказала, що її колишній хлопець і продюсер Роб Фузарі був тим, хто першим почав називати її Гагою.

І Леді Гага, і Роб Фузарі довго сперичалися, хто ж з них вигадав псевдонім перший Фото @domenvandevelde

"Він почав називати мене Гага, коли я приходила в студію. Я вирішила, що вже так довго виступаю під своїм справжнім ім'ям, що хочу переосмислити себе. Тож я подумала: "Як щодо Леді Гага, бо Гага трохи божевільна, а Леді має такі конотації", - ділилася артистка.

Хейт однолітків

Гага недовго навчалася у Школі мистецтв Tisch при Нью-Йоркському університеті, а потім покинула її у 2005 році, щоб розвивати музичну кар'єру.

У той час вона тільки почала виступати під своїм тепер уже культовим сценічним псевдонімом, і чутки про її виступи швидко поширилися серед її однолітків. Хтось створим групу на Facebook під назвою "Стефані Джерманотта, ти ніколи не будеш знаменитою".

Цікаво було б побачити обличчя тих, хто хейтив Стефані Скріншот з сайту

Члени групи висміювали її мрії про славу, глузували з її виступів і прагнень.

"Ось чому не можна здаватися, коли люди сумніваються в тобі або зневажають тебе – треба продовжувати йти вперед", – коментувала співачка.

Зіграла в епізоді "Клан Сопрано"

Хоч Гага відома своїми ролями в "Американська історія жахів", "Зірка народилася" та "Дім Ґуччі", вона з'явилася на телебаченні набагато раніше.

У 15 років Стефані Джерманотта зіграла в епізоді третього сезону серіалу "Клан Сопрано".

"Я мала посміятися, і це було щось на кшталт: "Репліка, смійтеся!". А пізніше я побачила відзняту сцену і подумала "О, це не справжній сміх", – пригадувала зірка.

За словами співачки, відтоді вона "дуже виросла як акторка".

Відрахування з коледжу

Співачка була надто юною для вишу, проте її було зарахована до Нью-Йоркської школи мистецтв Tisch School of Arts. Однак вже у 19 років вона кинула навчання.

"Мені подобався Нью-Йоркський університет, але я думала, що зможу навчити себе мистецтву краще, ніж школа", – розповіла Lady Gaga.

Після відрахування вона повернулася до батьківського дому.

Юна стриптизерка

Після повернення додому, щоб утримувати себе, вона вдень працювала офіціанткою в закусочній, а вночі стриптизеркою.

Майбутня зірка танцювала стриптиз у дуеті "Lady Gaga and the Starlight Revue", у якому вони ще й виконували кавери на пісні 70-х і 80-х років.

"Я одягала чорну шкіру і танцювала під Black Sabbath, Guns N' Roses і Faith No More. Дуже рок-н-рол", – згадувала виконавиця "Abracadabra" Lady Gaga.

Хрещена дітей Елтона Джона

У співака Елтона Джона та кінорежисера Девіда Ферніша двоє синів - Закарі та Елайджа. Гага, яка дружить з подружжям, стала хрещеною матір'ю обох дітей.

"Вона купає їх, співає і читає їм казки. Вона найкраща хрещена мати. Гага дійсно піклується", – розповідав про співачку Елтон Джон.

Він додав, що його діти називають її "Гага-мамою" і є великими шанувальниками її музики.

Рекодсменка з нагород

2019 рік став найуспішнішим у карʼєрі Леді Гаги. Співачка зіграла в мюзиклі "Народження зірки" і написала до нього саундтрек "Shallow", котрий очолив усі чарти. Після цього вона стала першою жінкою, яка отримала нагороди на п'яти головних церемоніях протягом одного року.

На Золотому глобусі Гага отримала нагороду за найкращу оригінальну пісню до кінофільму. Потім на Critics' Choice Awards вона знову отримала нагороду за найкращу пісню до фільму і розділила нагороду за найкращу жіночу роль з актрисою Гленн Клоуз.

На Греммі Леді Гага і Бредлі Купер отримали нагороду за найкращий попдует/груповий виступ року. Співачка також перемогла в категорії "Найкраща пісня, написана для візуальних медіа" разом зі своїми співавторами.

Леді Гага - абсолютна рекордсменка Фото з Instagram

На двох останніх головних церемоніях сезону Гага отримала нагороду за найкращу музику до фільму "Народження зірки" на церемонії BAFTA та Оскар за найкращу оригінальну пісню.

Рідкісне захворювання

Співачка страждає на фіброміалгію, рідкісне і не до кінця вивчене захворювання. Воно викликає нестерпний біль у всьому тілі, проблемі зі сном, втому і нестабільний емоційний стан.

Гага розповіла своїм шанувальникам про вплив цього захворюванно на її тіло і розум в документальному фільмі 2017 року "Gaga: Five Foot Two".

Приблизно в той самий час, коли вийшла документалка, Lady Gaga була змушена скасувати частину свого європейського туру "Joanne" через біль, пов'язаний з фіброміалгією.





Схожість з Емі Вайнхауз

Колись Леді Гага була брюнеткою і її постійно плутали зі співачкою Емі Вайнхаус.

"Я була ніким, коли вона (Емі - ред.) була популярною. Я виходила на вулицю, і люди казали: "Емі!" – зізнавалася Гага.

І дійсно є схожість Фото з Instagram

Хоч ця схожість була приємною для Стефані, вона все ж вирішила пофарбувати волосся і створити свій власний стиль.

Нагадаємо, ТаблоID писав добірку ікон стилю 21 століття. Там є Lady Gaga і багато інших знаменитостей.