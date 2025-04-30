"Вдарив сина": Шаманська розказала, чи планує позбавити Ханумака батьківських прав та про маніпуляції з його боку
Ексдружина актора-втікача Руслана Ханумака, журналістка і блогерка Аліна Шаманська пригадала подробиці розриву шлюбу з ним.
В "Екзамені" Маші Єфросиніній Аліна також пригадала, як колишній чоловік маніпулював її 7-річним сином Артуром.
Блогерка пригадала, як Ханумак вдарив їхнього сина.
"Він вдарив мого сина на його дні народження при гостях по обличчю. Але це не було побиття якесь дуже сильне. Це було більше морально жахливо", - пригадала Аліна.
Як пояснила мама, причиною стала відмова хлопчика спілкуватися з батьками його батька, бабусею і дідусем.
"Для нього та родина, в якій він народився та виріс - ото родина. А що була я, сама до кінця не розумію. Дзвонили тоді з України привітати. Він йому раз: "Артурчик, поговори, це ж привітання". А той: "Та я не хочу". А в нього піньята, басейн, діти - просто веселощі. Які там бабуся та дідусь по телефону", - пригадала Шаманська.
"Я взагалі вважаю, що бабуся має розв'язувати питання, чого з нею не хочуть говорити, але не 5-річна дитина", - запевнила Аліна.
Саме після цього інциденту Шаманська вирішила розлучитися з чоловіком.
"Я сказала на наступний день: все, будь ласка. І він збирає речі та відправляється до України. От так закінчилися, дай Боже, наші стосунки".
Ще довгий час блогерка таки намагалася врятувати стосунки. В США, куди вони виїхали на початку великої війни, жили в окремих кімнатах.
Однак пізніше Шаманська розірвала стосунки.
Аліна розказала про стан стна Артура нині:
"Наразі психологічний стан Артура змінюється за настроєм. Коли на його очах дорослі сваряться, він приходить і розказує: "Мама, дуже сварилися". Однак він зараз є свідком сварок тата, тільки з іншою жінкою".
"Я ніколи нічого поганого на батька не кажу, але він каже... Коли я згадую, що мені розказує Артур, коли приходить. Розказує страшні речі і те,що йому розказують про маму. Він приходить з новими історіями щоразу про мене, яких не було. Мій син живе в постійних фразах і думках: "цього не можна розказувати мамі". Я не уявляю, як так жити", - розповіла блогерка про маніпуляції з боку екса.
Однак позбавляти Руслана батьківських прав блогерка не збирається.
"В мене немає мети лишати його батьківських прав, чесно. Бажаю йому найбільшого щастя у цьому житті. Я хочу, щоб він був щасливий, щоб моя дитина не страждала від того, що відбувається зараз", - пояснила журналіска.
Нагадаємо, у серпні Шаманська розказувала, як почувала себе після розлучення з Русланом та яку пропозицію їй зробив заступник екскерівника ОП Олексія Кулеби.
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