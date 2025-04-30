"Вдарив сина": Шаманська розказала, чи планує позбавити Ханумака батьківських прав та про маніпуляції з його боку

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Ексдружина актора-втікача Руслана Ханумака, журналістка і блогерка Аліна Шаманська пригадала подробиці розриву шлюбу з ним.

В "Екзамені" Маші Єфросиніній Аліна також пригадала, як колишній чоловік маніпулював її 7-річним сином Артуром.

Блогерка пригадала, як Ханумак вдарив їхнього сина.

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"Він вдарив мого сина на його дні народження при гостях по обличчю. Але це не було побиття якесь дуже сильне. Це було більше морально жахливо", - пригадала Аліна.

Аліна з ексом і сином

Як пояснила мама, причиною стала відмова хлопчика спілкуватися з батьками його батька, бабусею і дідусем.

"Для нього та родина, в якій він народився та виріс - ото родина. А що була я, сама до кінця не розумію. Дзвонили тоді з України привітати. Він йому раз: "Артурчик, поговори, це ж привітання". А той: "Та я не хочу". А в нього піньята, басейн, діти - просто веселощі. Які там бабуся та дідусь по телефону", - пригадала Шаманська.

"Я взагалі вважаю, що бабуся має розв'язувати питання, чого з нею не хочуть говорити, але не 5-річна дитина", - запевнила Аліна.

Саме після цього інциденту Шаманська вирішила розлучитися з чоловіком.

"Я сказала на наступний день: все, будь ласка. І він збирає речі та відправляється до України. От так закінчилися, дай Боже, наші стосунки".

Ще довгий час блогерка таки намагалася врятувати стосунки. В США, куди вони виїхали на початку великої війни, жили в окремих кімнатах.

Однак пізніше Шаманська розірвала стосунки.

Аліна розказала про стан стна Артура нині:

"Наразі психологічний стан Артура змінюється за настроєм. Коли на його очах дорослі сваряться, він приходить і розказує: "Мама, дуже сварилися". Однак він зараз є свідком сварок тата, тільки з іншою жінкою".

"Я ніколи нічого поганого на батька не кажу, але він каже... Коли я згадую, що мені розказує Артур, коли приходить. Розказує страшні речі і те,що йому розказують про маму. Він приходить з новими історіями щоразу про мене, яких не було. Мій син живе в постійних фразах і думках: "цього не можна розказувати мамі". Я не уявляю, як так жити", - розповіла блогерка про маніпуляції з боку екса.

Однак позбавляти Руслана батьківських прав блогерка не збирається.

"В мене немає мети лишати його батьківських прав, чесно. Бажаю йому найбільшого щастя у цьому житті. Я хочу, щоб він був щасливий, щоб моя дитина не страждала від того, що відбувається зараз", - пояснила журналіска.

Нагадаємо, у серпні Шаманська розказувала, як почувала себе після розлучення з Русланом та яку пропозицію їй зробив заступник екскерівника ОП Олексія Кулеби.