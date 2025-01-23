"Надзвичайна": Трамп привітав дружину з 20-річчям шлюбу та пригадав їхнє весілля. Фото
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп привітав із 20-ою річницею подружнього життя свою дружину Меланію. Зробив він це у Facebook, Х та Instagram, обравши різні фото. Одне з них - з дня весілля.
"Святкуємо 20 років із моєю прекрасною дружиною та нашою неймовірною першою леді, Меланією. Ти - надзвичайна дружина та дивовижна мати. З річницею!", - написав 78-річний Дональд.
У коментарях під його дописом інтернет-користувачі пишуть, м'яко кажучи, не лише привітання парі.
"Вона тебе ненавидить... У буквальному сенсі терпіти тебе не може... Смішно те, як вона не бере тебе за руку і не цілує.. Її так шкода...", - зазначають юзери.
Іще Трампа вщипливо запитують, чи не планує він, відповідно до своєї антимігрантської політики, депортувати свою благовірну назад до Словенії.
Нагадаємо, ТаблоID наводив цікаві факти з біографії 54-річної Меланії Трамп, як-от те, якого галасу під час першої передвиборчої кампанії її чоловіка наробили її голі фото.
Як відомо, Меланія - третя дружина Дональда. Їхнє подружнє життя супроводжувало чимало скандалів, чого лиш варта історія про стосунки Трампа з порнозіркою Стормі Деніелс.
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