"Надзвичайна": Трамп привітав дружину з 20-річчям шлюбу та пригадав їхнє весілля. Фото

Марія Ткаченко 23 січня, 14:00
Дональд Трамп і Меланія Трамп
Фото Getty Images

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп привітав із 20-ою річницею подружнього життя свою дружину Меланію. Зробив він це у Facebook, Х та Instagram, обравши різні фото. Одне з них - з дня весілля.

"Святкуємо 20 років із моєю прекрасною дружиною та нашою неймовірною першою леді, Меланією. Ти - надзвичайна дружина та дивовижна мати. З річницею!", - написав 78-річний Дональд.

Меланія Трамп в молодості

Меланія виходила за Дональда в сукні від Christian Dior

Фото з Х Трампа

У коментарях під його дописом інтернет-користувачі пишуть, м'яко кажучи, не лише привітання парі.

"Вона тебе ненавидить... У буквальному сенсі терпіти тебе не може... Смішно те, як вона не бере тебе за руку і не цілує.. Її так шкода...", - зазначають юзери.

Іще Трампа вщипливо запитують, чи не планує він, відповідно до своєї антимігрантської політики, депортувати свою благовірну назад до Словенії.

Дональд Трама та його дружина

Трампи святкують порцелянове весілля

Фото з Instagram Трампа

Нагадаємо, ТаблоID наводив цікаві факти з біографії 54-річної Меланії Трамп, як-от те, якого галасу під час першої передвиборчої кампанії її чоловіка наробили її голі фото.

Як відомо, Меланія - третя дружина Дональда. Їхнє подружнє життя супроводжувало чимало скандалів, чого лиш варта історія про стосунки Трампа з порнозіркою Стормі Деніелс.

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