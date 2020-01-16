Будні Ради: нардепа "Голосу" підозрюють у поїданні козюль із носа. Обережно, ВІДЕО
Якщо нардеп Ілля Кива мріяв, щоби хтось із його колег встругнув у Раді щось таке, що змусило би людей забути про його тарабонькання, то доля над ним зглянулась.
Заступника голови партії "Голос", 39-річного Ярослава Юрчишина теж підловили за дуже цікавим заняттям. Він длубався пальцем у носі, а потім пхав того пальця до рота.
Відео, яке ліпше не дивитися під час їжі, поділилася в Facebook блогерка та волонтерка Зоряна Олексів.
Нагадаємо, Рада цього скликання від початку "радує" українців яскравими конфузами, як то інтимне листування та спілкування зі шльондрами.
Фото з Facebook Юрчишина
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