Будні Ради: нардепа "Голосу" підозрюють у поїданні козюль із носа. Обережно, ВІДЕО

Якщо нардеп Ілля Кива мріяв, щоби хтось із його колег встругнув у Раді щось таке, що змусило би людей забути про його тарабонькання, то доля над ним зглянулась.

Заступника голови партії "Голос", 39-річного Ярослава Юрчишина теж підловили за дуже цікавим заняттям. Він длубався пальцем у носі, а потім пхав того пальця до рота.

Відео, яке ліпше не дивитися під час їжі, поділилася в Facebook блогерка та волонтерка Зоряна Олексів.

Нагадаємо, Рада цього скликання від початку "радує" українців яскравими конфузами, як то інтимне листування та спілкування зі шльондрами.

Фото з Facebook Юрчишина

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