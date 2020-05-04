1:0 на користь преси: суд ухвалив перше рішення за позовом Меган Маркл
Британський Високий суд ухвалив перше рішення в справі за позовом герцогині Меган Маркл проти ЗМІ, і навряд чи воно дуже порадувало жінку принца Гаррі.
Суд відмовився розбиратися, чому і навіщо преса опублікувала особистого листа Меган до батька.
За рішенням судді, з позову мають бути вилучені три твердження, які цього стосуються, пише BuzzFeed.
Ідеться про закид позивачки, що Associated Newspapers діяли "безчесно та з недобросовісними намірами", що вони "навмисне копирсалися та каламутили" конфлікт між Маркл та її батьком та мали при цьому "очевидний намір публікувати безпардонні чи образливі історії" про герцогиню.
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Як пояснив суддя, із точки зору закону все це є "несуттєвим". Іншими словами, суд розглядатиме не "лірику", а лише конкретні питання: чи справді вчинив відповідач неправомірне використання особистої інформації, чи мало місце порушення авторських прав тощо.
"Оскільки суддя погоджується з позовом щодо порушення приватності та авторських прави, ми здивовані бачити, що, з його рішення, безчесна поведінка є несуттєвою. Ми вважаємо, що чесність та принциповість - це основа того, що є суттєвим; а у випадку Mail on Sunday та Associated Newspapers, спостерігається повна їхня відсутність", - заявили адвокати Маркл.
Як відомо, листа, якого написала Меган, передав пресі сам батько, Томас Маркл. Чоловік у судовому процесі виступає на боці ЗМІ.
Нагадаємо, подейкують, королівська родина від початку була проти того, щоби принц та його дружина "втрачали лице" та втягувалися в судові чвари. Почасти це і стало причиною того, що Гаррі з Меган вирішили "звільнитися" та переїхати до США.
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