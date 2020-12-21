Ти монстр: зоозахисники накинулися на Кайлі Дженнер біля магазину хутра. ВІДЕО

Американська блогерка та найбагатша зірка року за версією Forbes Кайлі Дженнер частіше носить купальники, ніж шуби, але все ж таки потрапила під роздачу зоозахисників.

У суботу, коли молодша сестра Кім Кардашян виходила з магазину хутра, на неї накинулися активісти.

Відео цього оприлюднило видання TMZ.

"Ганьба тобі! Ти монстр!", - кричали на адресу Кайлі, яка в супроводі охоронців швиденько сіла у своє авто.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, у травні Forbes звинуватив Кайлі у шахрайстві.

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