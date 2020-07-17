Пенетьєрі добилася арешту колишнього бойфренда-аб'юзера: Цей чоловік більше нікого не скривдить

Схоже, американська акторка Хейден Пенетьєрі нарешті знайшла в собі сили не лише вирватися з токсичних стосунків, а й покарати колишнього бойфренда, який її жорстоко бив.

Браяна Хікерсона заарештовано за звинуваченням у нападі та домашньому насильстві. Хейден заздалегідь отримала ордер, який забороняє ексові до неї наближатися.

Про це пише TMZ.

Екснаречена Володимира Кличка визнала себе жертвою домашнього насильства та хоче покарати свого кривдника

У своєму Instagram Пенетьєрі вперше прокоментувала цю болючу для неї тему.

"Я виступаю з правдою про те, що зі мною сталося, сподіваючись, що моя історія додасть сили тим, хто перебуває в аб'юзивних стосунках, щоби вони отримали допомогу, якої потребують та на яку заслуговують", - зазначила екснаречена Володимира Кличка.

"Я готова виконати свою роль, щоби бути впевненою, що цей чоловік більше нікого не скривдить", - додала вона.

Хейден подякувала тим, хто її підтримує, тим, завдяки кому вона знайшла в собі відвагу "повернути свій голос та своє життя".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hayden Panettiere (@haydenpanettiere) 17 Июл 2020 в 6:59 PDT

Як повідомив адвокат Пенетьєрі, його клієнтка кілька років була "жертвою психологічного, емоційного та серйозного фізичного аб'юзу". Тепер вона має намір помагати слідству, щоби справедливість здійснилася.

Джерело, наближене до актриси, розказало, що Хейден зараз також успішно проходить лікування від алкогольної залежності.

Нагадаємо, Браяна Хікерсона могли посадити за побиття Пенетьєрі ще торік. У поліції були докази, але сама жертва не стала виступати в суді проти свого кривдника. Ба більше, Хейден знову з ним зійшлася, і незабаром молодик знову її відлупцював.

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