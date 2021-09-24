Фотошоп по-королівськи: принцу Гаррі закидають замальовану лисину на обкладинці TIME

Фани британського принца Гаррі запідозрили його у фотошопі власного волосся, яке він стрімко втрачає протягом кількох останніх років.

Після появи Гаррі з Меган Маркл у Нью-Йорку, прихильники подружжя порівняли вигляд зачіски принца на свіжих фото та шевелюру, з якою він з’явився на недавній обкладинці Time.

У соцмережах жартують з цього приводу.

У житті Гаррі явно не має тієї шевелюри, з якою його зобразили у Time скріншот з відео, знятого у нью-йорку напередодні

"In a world where everyone has an opinion about people they don’t know, the duke and duchess have compassion for the people they don’t know. They don’t just opine. They run toward the struggle," writes @chefjoseandres #TIME100 https://t.co/sXKFTOM1Mp pic.twitter.com/Yaj40XGVbf — TIME (@TIME) September 15, 2021

"Не думала, що мир і щастя змушують волосся рости", - пишуть користувачі, викладаючи лисіючу маківку 37-річного Гаррі та натякаючи на його шлюб із Меган.

Didn't realise peace and happiness regrew hair. pic.twitter.com/lQBqEiS4pz — Didyeaye (@Didyeaye19) September 15, 2021

Як відомо, не дуже густе волосся - спадкова риса обох синів принцеси Діани та принца Чарльза. Старший Вільям уже давно має чималу лисину. А про прогалини на потилиці Гаррі почали писати ще у 2015-му.