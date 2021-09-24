Фотошоп по-королівськи: принцу Гаррі закидають замальовану лисину на обкладинці TIME

24 вересня 2021, 15:05

Фани британського принца Гаррі запідозрили його у фотошопі власного волосся, яке він стрімко втрачає протягом кількох останніх років.

Після появи Гаррі з Меган Маркл у Нью-Йорку, прихильники подружжя порівняли вигляд зачіски принца на свіжих фото та шевелюру, з якою він з’явився на недавній обкладинці Time.

У соцмережах жартують з цього приводу.

 
У житті Гаррі явно не має тієї шевелюри, з якою його зобразили у Time
скріншот з відео, знятого у нью-йорку напередодні

"Не думала, що мир і щастя змушують волосся рости", - пишуть користувачі, викладаючи лисіючу маківку 37-річного Гаррі та натякаючи на його шлюб із Меган.

Як відомо, не дуже густе волосся - спадкова риса обох синів принцеси Діани та принца Чарльза. Старший Вільям уже давно має чималу лисину. А про прогалини на потилиці Гаррі почали писати ще у 2015-му.


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