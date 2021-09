Фотошоп по-королівськи: принцу Гаррі закидають замальовану лисину на обкладинці TIME

Фани британського принца Гаррі запідозрили його у фотошопі власного волосся, яке він стрімко втрачає протягом кількох останніх років.

Після появи Гаррі з Меган Маркл у Нью-Йорку, прихильники подружжя порівняли вигляд зачіски принца на свіжих фото та шевелюру, з якою він з’явився на недавній обкладинці Time.

У соцмережах жартують з цього приводу.

"In a world where everyone has an opinion about people they don’t know, the duke and duchess have compassion for the people they don’t know. They don’t just opine. They run toward the struggle," writes @chefjoseandres #TIME100 https://t.co/sXKFTOM1Mp pic.twitter.com/Yaj40XGVbf