Уперше вдвох на обкладинці: ефектні образи Меган Маркл і принца Гаррі для Time 100

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл потрапили до сотні навпливовіших людей планети за версією журналу Time. Їх включили до переліку "Ікон".

Фотографії, зокрема обкладинку, де вони вперше постали вдвох, були оприлюднені 15-го вересня, в день народження Гаррі.

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Як пише The Daily Mail, загальна вартість коштовностей, якими прикрасила себе Маркл - 384 тисячі доларів. Найдорожче - це, звісно, ексклюзивна обручка, створена за задумом Гаррі, яка коштує 350 тисяч.

Надягла герцогиня знову й улюблений годинник Cartier за 23 тисячі, що колись належав принцесі Діані.

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Ну думку експертки зі стилю Рошелль Вайт, із якою проконсультувалося видання, контраст кольорів убрань Гаррі та Меган на обкладинці сигналізує читачеві про те, що ця пара "синхронізована", що вони підтримують одне одного. Загалом же вибір осінньої палітри каже як про шик, так і про спокій, дорослішання та баланс.

Між іншим, стилісткою Меган для фотосесії виступила Ніна Холлворт, яка створювала луки героїні Дженніфер Еністон у серіалі "Ранкове шоу".

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А знімав подружжя нью-йоркський фотограф Парі Дуковіч, якого пов'язує з королівською родиною Великої Британії цікава історія.

Зі слів Парі, він захоплювався фотографією змалечку, і в 8 років тато подарував йому перший фотоапарат, радянський "Зенит". Кілька місяців по тому до Туреччини, де мешкала тоді родина хлопчика, прибув із офіційним візитом принц Філіп. І Парі вдалося зробити два кадри.

"Цей досвід поселив у мені думку про те, що дитина може творити, а мрії - збуватися", - згадував нещодавно фотограф у Instagram.

Нагадаємо, в серпні Меган Маркл виповнилося 40 років. Із цієї нагоди вона записала особливе відео за чаюванням, де Гаррі дісталася смішна мікророль.

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