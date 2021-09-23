Принц Гаррі та Меган Маркл вигуляли монохромні луки у Нью-Йорку

Принц Гаррі з Меган Маркл прилетіли до Нью-Йорка.

Як пише People, подружжя відвідало Всесвітній торговий центр разом із мером міста, Біллом де Блазіо та його дружиною.

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Для візиту в Нью-Йорк Меган обрала темний з голови до ніг образ і зібрала волосся. Хтось пише, що вона була в темно-синьому, а інші ЗМІ вважають, що її вбрання чорне.

meghan, the duchess of sussex and prince harry, duke of sussex posed with nyc mayor bill de blasio at one world observatory on september 23, 2021 in new york pic.twitter.com/eaRHmzdJA2 — best of prince harry (@harrysussex_) September 23, 2021

Коли Маркл і Гаррі фотографувалися на оглядовому майданчику One World Observatory, Меган запитали, чи подобається їй бути в Нью-Йорку, і вона відповіла: "Чудово повернутися, дякую".

Prince Harry, Meghan Markle, De Blasio, and Governor Hochul meet and talk without masks, then put them on for the cameras pic.twitter.com/RDHjOo6Ry8 — Jewish Deplorable (@TrumpJew2) September 23, 2021

Поки незрозуміло, чи діти пари, 2-річний син Арчі та народжена у червні Лілібет прилетіли разом із батьками, чи залишилися у Каліфорнії.

Нагадаємо, нещодавно Гаррі з Меган уперше з'явилися вдвох на обкладинці журналу Time.