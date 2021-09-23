Принц Гаррі та Меган Маркл вигуляли монохромні луки у Нью-Йорку

Четвер, 23 вересня 2021, 17:17

Принц Гаррі з Меган Маркл прилетіли до Нью-Йорка. 

Як пише People, подружжя відвідало Всесвітній торговий центр разом із мером міста, Біллом де Блазіо та його дружиною. 

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Публикация от Daily Mail (@dailymail)

Для візиту в Нью-Йорк Меган обрала темний з голови до ніг образ і зібрала волосся. Хтось пише, що вона була в темно-синьому, а інші ЗМІ вважають, що її вбрання чорне.

Коли Маркл і Гаррі фотографувалися на оглядовому майданчику One World Observatory, Меган запитали, чи подобається їй бути в Нью-Йорку, і вона відповіла: "Чудово повернутися, дякую".

Поки незрозуміло, чи діти пари, 2-річний син Арчі та народжена у червні Лілібет прилетіли разом із батьками, чи залишилися у Каліфорнії

Нагадаємо, нещодавно Гаррі з Меган уперше з'явилися вдвох на обкладинці журналу Time. 


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