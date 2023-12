Принц Гаррі та Меган Маркл вигуляли монохромні луки у Нью-Йорку

Принц Гаррі з Меган Маркл прилетіли до Нью-Йорка.

Як пише People, подружжя відвідало Всесвітній торговий центр разом із мером міста, Біллом де Блазіо та його дружиною.

Для візиту в Нью-Йорк Меган обрала темний з голови до ніг образ і зібрала волосся. Хтось пише, що вона була в темно-синьому, а інші ЗМІ вважають, що її вбрання чорне.

meghan, the duchess of sussex and prince harry, duke of sussex posed with nyc mayor bill de blasio at one world observatory on september 23, 2021 in new york pic.twitter.com/eaRHmzdJA2