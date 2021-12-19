Заплакана дружина Павліка зізналася, що він її образив: Не певна, що ми після цього будемо разом

Схоже, цей рік для родини Віктора Павліка і Катерини Репяхової завершується досить турбулентно. У Insta-сторіс жінка зробила несподівану заяву, не ховаючи сліз.

Схоже, конфлікт у парі виник через судовий позов Каті проти ексдружини Віктора Франковича, Лори Созаєвої.

скріншот із instagram репяхової

Перед цим сам Павлік прокоментував цю непросту тему в програмі "Зірковий шлях".

"Я не читаю фактично те, що викладає Катя. У неї щодня дуже багато сторіс. Я до цього, по великому рахунку, не те, що не причетний, Катя мене не питає, як що робити. Це було її рішення, звичайно. І вона відстоює свою позицію, свою честь і гідність. Я кажу, я не дуже в цьому розбираюся, тобто не знаю на якій це все стадії. Але немає диму без вогню", - сказав артист.

Павлік та Репяхова виховують 6-місячного сина Михайла фото з instagram павліка

Також він наголосив, що "на нервах ніколи ніхто не перемагав", і він сподівається, що ситуація вирішиться тихо і мирно.

Згодом Катерина Репяхова виклала в сторіс відео, де підкреслила, що рішення поділитися з підписниками тим, що відбувається, було зваженим. Як пояснила дружина Павліка, вона для себе обрала бути чесною, а не "робити вигляд".

"Наша сім'я дійсно переживає тяжкий період. Я не знаю, як ми з нього вийдемо, це вже відповідальність Віктора Франковича, як він виходитиме з цієї ситуації", - сказала вона.

Нагадаємо, Катерина вимагає від Лариси грошової компенсації за образу. Наразі суд повернув Репяховій її заяву через неправильне оформлення. Проте молодиця збиралася допрацювати її разом із адвокатом та йти до кінця.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Не віддам із нашої сім'ї ні копійки цій людині": дружина Павліка пригрозила його колишній судовим позовом

"Віддам тобі все, що ми нажили": Павлік на тлі скандалу публічно звернувся до ексдружини

Дружина Павліка про скандал із квартирою його колишньої: Чому ми мусимо утримувати її все життя?

"Уже набридло": Павлік зізнався, що мріє, щоби його жінки дружили