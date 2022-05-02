Кіркоров насварив Симоньян за цькування Галкіна: Як ти смієш публічно принижувати людей?

Російський співак Філіп Кіркоров раптом вирішив стати на захист своїх друзів, Максима Галкіна та Алли Пугачової, яких нещодавно в ефірі Первого канала публічно поливала брудом головна пропагандистка росії Маргарита Симоньян.

Кіркоров записав відео, на якому запитав Симоньян, яке вона має право принижувати людей та сіяти розбрат.

Відео поширили російські Telegram-канали.

"Усе частіше я звертаю увагу на зростаючу внутрішню агресію. Ви ж вдумайтеся – тільки цього і хочуть наші західні "партнери" - розпалити внутрішні чвари.

Згадайте – ми інтернаціональний народ. В окопах Великої Вітчизняної війни були і білоруси, і казахи, і удмурти, і українці, грузини, чеченці, інгуші, усі народи нашої неосяжної країни. І зараз, коли я бачу клеймування людей не зі всім згодних, травлю людей з альтернативною точкою зору, людей інших поглядів, людей, які просто злякалися, мені стає гірко.

Ви, мисливці на відьом, лише посилюєте внутрішній розкол. Публічні люди зараз мають об’єднувати, закликати до подолання усіх негараздів, а ви починаєте гнобити. І хто до вас після цього обернеться? Такими методами ви стаєте схожими на тих, із ким боретеся.

Маргарита Симоньян в одному з телешоу дуже неприємно висловилася про моїх колег – Максима Галкіна та Аллу Пугачову. Для чого? Ти тримала свічку, щоби публічно очорнювати людину і його родину? Як на тебе мають дивитися діти Алли і Максима? Як вони мають дивитися на свою батьківщину, у якій оскаженілі викрикують таке на їхніх батьків?

Як ти смієш публічно принижувати людей? Хто дав тобі право? Маргарито, ти головний редактор рупора нашої країни. Ти не маєш права сіяти роздор. Ти журналіст, а не похабна бабка на базарі, яка розкидає нечистоти чуток і пліток.

Кіркоров наче і Галкіна захистив, і Симоньян трохи полестив, назвавши її журналісткою

Я живу за принципом, роби так, як ти хочеш, щоб вчиняли з тобою. І я не певен, що не знайдуться люди, які забажають покопирсатися та викинути на публічний суд твою брудну білизну. А грішки є у кожного. Ми не святі.

Для всіх, хто зловтішається, – ви маєте жалкувати, що зараз під гнітом ваших клейм великі професіонали їдуть, і замість того, щоби створити умови для зворотного потоку, ви ускладнюєте і їм, і собі життя.

Припиніть відрізати шматки від нашого суспільства! Залишиться один скелет, на якому із задоволенням станцюють", - заявив Кіркоров.

Галкін поки не реагував на "захист" Філіпа

Нагадаємо, Максим Галкін, на відміну від свого друга Філіпа Кіркорова, із перших днів війни висловлюється проти неї та підтримує українців.

Тим часом, Кіркоров підтримав Оксану Марченко та закликав рятувати Медведчука.

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