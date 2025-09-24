Батька Ілона Маска звинувачують у сексуальному насильстві по відношенню до дітей

Еррол Маск - батько Ілона Маска став героєм розслідування New York Times Фото Getty Images

Батько підприємця Ілона Маска, 79-річний колишній політик Еррол Маск неодноразово підозрювався в сексуальному насильстві по відношенню до дітей - власних, а також падчерки та пасинка.

Газета New York Times виявила це в результаті розслідування, під час якого журналісти дослідили поліцейські звіти, судові записи, особисту переписку, свідчення соцпрацівників та членів родини. Про це пише Page Six.

Зазначається, що найперша скарга на Еррола датується 1993-им роком. Падчерка чоловіка, 4-річна на той момент Джена Безіденхут розповіла комусь із родичів, що Еррол торкався її неприйнятним чином.

Десять років по тому дівчинка знову поскаржилася на вітчима, мовляв, той нюхав її брудне спіднє. Родичі зверулися до поліції, проте Маск-старший заперечував свою провину і стверджував, що просто прибирав у кімнаті падчерки, бо дім був "у жахливому стані".

Джена в 4-річному віці, ймовірно, стала жертвою домагань Еррола Фото з Instagram Безіденхут

Члени родини також звинувачували Еррола в аб'юзі по відношенню до двох його дочок та пасинка. Коментуючи журналістам ці закиди, чоловік назвав їх "нісенітницею" та "абсурдом".

Як відомо, Джена Безіденхут, уже будучи повнолітньою, народила від Еррола двох дітей, сина і доньку. Їхня бабуся та колишня Маска, Хайді-Марі Безіденхут у 2023-му році розповіла, що Еррол вхопив хлопчика за сідниці. Інцидент, який трапився роком раніше, вона описала в переписці з кимось із родичів.

"Він скрикнув: "Ні, тату"", - пригадала Хайді.

Родичі дитини знову звернулися до поліції, проте слідчі не знайшли достатньо доказів.

Батько Ілона Маска опинився в епіцентрі скандалу Фото Getty Images

За версією самого Еррола, родичі намовляли дітей, щоби ті говорили про нього неправдиві речі, щоби тягти гроші з Ілона. За жоден із імовірних злочинів Маск-старший не був засуджений.

За словами членів родини, деякі з них зверталися по допомогу до Ілона. Так, у 2023-му році він фінансово підтримував свою колишню зведену сестру, виплачуючи їй по 1700 доларів на місяць.

Нагадаємо, мати Ілона Маска, Мей розповідала, що Еррол жорстоко бив її, а маленький син намагався боронити.



