"Не знаю, моя це дитина чи ні": Маск озвучив суми, які буцімто платить матері 13-го нащадка

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Американський мільярдер Ілон Маск та письменниця Ешлі Сент-Клер готуються до судового протистояння через опіку над дитиною, а поки публічно "обмінюються люб'язностями" у мережі.

Так, 53-річний очільник Департаменту ефективності уряду США заявив, що сумнівається в своєму батьківстві. Але озвучив суму аліментів, які буцімто платить на утримання малюка.

"Я не знаю, моя це дитина чи ні, але я не проти це дізнатися. Для цього не потрібен судовий ордер. Попри те, що я не знаю напевно, я заплатив Ешлі $2,5 мільйона та плачу їй $500 тисяч на рік", - написав Маск у соцмережі Х.

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Ілон Маск стверджує, що платить аліменти, хоча й сумнівається, що дитина його Фото Getty Images

Ешлі йому відповіла.

"Ілоне, ми просили тебе підтвердити батьківство шляхом проведення тесту ще до навіть того, як наша дитина (якій ти дав ім'я) народилася. Ти відмовився", - зазначила жінка.

"І ти не платиш гроші "мені", ти надсилав фінансову підтримку своїй дитині, вирішивши, що це потрібно... поки не відібрав більшу частину її, щоби утримувати контроль та покарати мене за "непослух". Але насправді ти караєш лише свого сина", - наголосила вона.

Зі слів Ешлі, мільярдер зменшив виплати на сина, щоби її покарати Фото з Х Сент-Клер

Сент-Клер назвала іронічним те, що Маск намагається "заткнути" її через суд, тоді як сам використовує соцмережу, якою володіє, для того, щоби поширювати принизливі меседжі про неї та сина.

"Америці потрібно, щоби ти подорослішав, ти, вередливий інфантиле", - резюмувала письменниця.

Нагадаємо, "інфантилом" у інтерв'ю нещодавно назвала батька і трансгендерна Ілонова дочка Вів'єн Дженна Вілсон. Вона розповіла, якої думки про нього і скільки вони вже не спілкуються.

Як відомо, в лютому до Маска публічно зверталася його колишня, співачка Grimes, закликаючи не ігнорувати хворобу одного з їхніх трьох спільних нащадків. Вона теж судиться з мільярдером за опіку.