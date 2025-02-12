Колупав у носі в Овальному кабінеті: 4-річний син Ілона Маска став мемом після візиту до Білого дому. Фото, відео

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Очільник Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск 11-го лютого мав зустріч із президентом Дональдом Трампом у Білому домі. 53-річний підприємець прийшов на неї не один, а в супроводі свого 4-річного сина X AE A-XII - і малий став безперечною зіркою дня.

"Майбутній президент Маск зі своїм батьком в Овальному офісі... Привів тата на зустріч із президентом", - коментують у мережі.

Ілон Маск прийшов до Білого дому з групою підтримки Фото AFP via Getty Images

Ікс - татків улюбленець, Маск часто бере малого з собою на різні зустрічі та івенти Фото Getty Images

Під час брифінгу Ікс відверто нудився, крутився та зачаровував глядачів своєю живою мімікою та безпосередністю. Наприклад, він колупався в носі, а на одному з фрагментів відео з ним схоже на те, що хлопчик витер козюльку об антикварний стіл "Резолют".

lil X wiping bogie on resolute desk 🤣



Legend pic.twitter.com/up6Wsi5kVH — Professor Grokian (@SpaceX69_420) February 12, 2025

"Небагато дітей можуть сказати, що колупали у носі в Овальному кабінеті"

Дехто спробував озвучити думки малого.

"Преса на мене дивиться... Ох, які вони нудні... Весь час ставлять нудні питання... Чуваче, коли вони закінчать?.. Чому вони не можуть побалакати про ракети?.. Вони виглядають такими маленькими, якщо дивитися на них крізь пальці... *позіхає*... Бла-бла... Треба було взяти з собою машинку, щоби погратися... Несила вже чекати, коли вони закінчать зі своїми запитаннями... Брооо, мені тааак нудно... Ну хоча би побалакайте про Tesla... Вони не припиняють... Принаймні, є кашкет, на який я можу спертися... *гладить Ілона*... Цікаво, що дядько Трамп про все це думає?.. Може, йому теж нудно... Якби я був на підлозі, то міг би погратися зі столом... Тааак нууудно... Це сміховинно!", - доповнили субтитрами відео.

Lil X looked like he was thinking so here’s a captioned version of thoughts 🫶🏻😆 pic.twitter.com/tc3Cvffm97 — Empress Heavy (@HeavyMetalShip) February 12, 2025

Чимало інтернет-користувачів похвалили Ілона за те, що бере дитину з собою на роботу, і назвали дуже хорошим татом. Дехто ж вказав на те, що в Маска одинадцятеро дітей, але час він так проводить лише з одним із них.

Звісно, не забарилися й фотожаби Скріни з Х

"А чого це ви в кріслі мого тата?"

Нагадаємо, мати Ікса - канадська співачка Grimes. У них із Ілоном є ще двоє молодших спільних нащадків, народжених сурогатними матерями, донька Екса і син Техно. Жінка торік заявила, що Маск не дає їй бачитися з одним із дітей. Колишня пара вже понад рік воює за опіку.



