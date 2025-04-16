Колишня Маска зізналася, скільки він хотів їй заплатити за мовчання про його дитину і чому вимагав, аби їй зробили кесарів розтин

26-річна американська інфлюенсерка та письменниця Ешлі Сент-Клер, яка у лютому цього року заявила, що народила сина від винахідника Ілона Маска, розкрила деталі його пропозиції щодо їхнього нащадка.

За її словами, 53-річний Маск запропонував їй $15 млн та ще $100 тисяч щомісяця, аби вона не розголошувала його батьківство до повноліття дитини, пише Daily Mail.

Після ДНК-тесту з ймовірністю 99,9999% стало відомо, що хлопчик — син Ілона. Малюка назвали Ромулом. Сам Маск публічно цього не визнав. А нині пара перебуває у судовій тяганині.

Тест на батьківство підтвердив, що Ромул його син Фото Getty Images

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Представник винахідника, який координує домовленості з матерями його нащадків, за словами Сент-Клер, казав їй, що подібні угоди вже діють із Граймс і Шівон Зіліс, яка нещодавно народила дитину, що стала 14-ю для Маска.

Письменниця відмовилася підписувати запропоновані документи через нерівноправні умови. Ілон отримував повну свободу висловлювань, тоді як вона мала зберігати мовчання щодо їхніх стосунків.

Також Ілон вимагав, аби пологи були шляхом кесаревого розтину, щоб у хлопчика був "більший мозок". А ще мільярдер виступив проти обрізання дитини. Ешлі, яка сповідує юдаїзм, ці вимоги відкинула.

Інфлюенсерка заявила, що змушена була продати свою автівку Tesla Model S після того, як Маск скоротив фінансову підтримку їхньої дитини більш ніж на половину Фото x/stclairashley

Маск прагнув, аби всі його діти та їхні матері жили в одному закритому комплексі в Техасі. У такому місці вже мешкає Зіліс. А Сент-Клер мільярдер планував поселити на фермі. Також Ілон, за словами інсайдерів, має на меті створити легіон зі своїх дітей перед апокаліпсисом. Він організовано шукав жінок у мережі, щоб вони від нього народжували.

"Щоб досягти рівня легіону перед апокаліпсисом, нам доведеться використовувати сурогати", — заявляв Маск, говорячи про легіон, як про групу солдат або військовий підрозділ римської армії.

Раніше винахідник зазначав, що не знає, чи це його дитина. Він також вказав, що вже надав Ешлі $2,5 млн і продовжить щорічно виплачувати $500 тисяч.

У відповідь Сент-Клер назвала Маска "інфантильним" та звинуватила у маніпуляціях, мовляв, він використовує гроші як засіб контролю. Вона додала, що Ілон намагається через суд обмежити її право висловлювання, водночас використовуючи власну соцмережу для нападів на неї. Як відомо, Ешлі також вимагала одноосібну опіку над сином.

Сент-Клер розповіла, що Маск прагнув приховати народження їхнього сина Фото x/stclairashley

Нагадаємо, раніше цього року співачка Граймс звернулася до Маска, щоб він допоміг вилікувати їхню дитину і не ігнорував її. Колишні мають трьох спільних нащадків: синів Техно Механікус і X Æ A-12 та дочку Ексу Дарк Сідіріель.

Від свого першого шлюбу з письменницею Джастін винахідник має шістьох дітей, але їхній первісток, син Невада, трагічно помер, не доживши до трьох місяців.

Одна зі старших нащадків Маска, яка народилася під ім’ям Ксав'єр, захотіла змінити стать. Тепер дівчина має ім'я Вів’єн Джена Вілсон. Вона відмовилася від зв’язків із біологічним батьком і звинуватила його у брехні та расизмі.