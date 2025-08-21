Скарги на поганий інтим та виправдання своїх зрад: в мережі викликало резонанс надвідверте інтерв'ю Розового Раміні

Віктор Розовий відреагував на хейт після зізнання у зрадах Кадр з youtube

Військовослужбовець і комік Віктор Розовий став гостем інтерв'ю на каналі Раміни Есхакзай, в якому розповів про свої зради, труднощі у шлюбі та інтимні проблеми. Ролик було видалено майже одразу після публікації. Як виявилося, у зміненому відео прибрали певний пікантний момент через "етичні міркування".

У травні цього року колишній учасник "Ліги сміху" оголосив, що розлучається зі своєю дружиною, акторкою Ольгою Мерзлікіною. І хоча спочатку він заперечував свої зради, цього разу все ж зізнався, що це сталося, коли він був на фронті.

"У мене всього три зради, дві з них — під час повномасштабної. За весь період (коли був на службі) вона ні разу не приїхала. Хоча я її кожен раз кликав… Вона питає: "Куди", а потім каже: "Це далеко. Що, я маю їхати через всю країну, щоб ти міг потрах*тися?". Приємно чоловіку таке чути?… А трах*тися хотілося. В Instagram мені багато писали. Давай люди, які цькують мене за зради, поживуть в таких умовах", — прокоментував Віктор.

Пара порвала стосунки через рік після одруження Фото instagram

Щодо причин зрад, то 37-річний комік підкреслив, що у їхніх стосунках не завжди було взаєморозуміння щодо інтимного життя:

"Інтим був поганий. Я кажу: "Давай урізноманітнимо наше статеве життя". Вона: "Давай. Що ти хочеш?". Я кажу, що це і це. Вона мені одразу відповідає, що цього не буде. Про деякі речі вона просто забувала. Я хотів глибокий мінет, навіть пропонував заплатити за курси".

У видаленому шматку чоловік розповів, що він не шкодує про зради, а також наговорив чимало інтимних моментів, в яких згадав про те, як втомлявся задовольняти кохану (задля кліторального оргазму) і не розумів її вподобань Кадр з youtube

Та як виявилося, з тих же причин знаменитість зрадив вперше ще у 2019 році:

"Я ж казав, що у нас було таке собі статеве життя… Я сказав конкретні речі, які я хочу, вона сказала, що цього не буде. У 2019-му мене "послали" і все, я знайшов людину, з якою це було. Я казав партнерці про передумови, цього всього могло й не бути".

За його словами, усі 13 років стосунків з Ольгою він був незадоволений їхнім сексом, але в побуті вона йому підходила. Саме тому він не наважився розійтися

Розовий розповів, що спочатку намагався вибачитися перед Ольгою за зраду і запитав, що може для неї зробити. Вона, з його слів, запропонувала купити їй квартиру, оскільки це "покаже, що Віктор все ж хоче стосунків".

"Так, зради - це погано, але можна зрозуміти, чому вони відбувалися. Якби я дізнався, що вона мене зрадила, я б її одразу кинув, а не їздив би на людині, щоб вона відкуповувала провину. Я б не пробачив", — запевнив він.

Військовослужбовець додав, що однією з причин його одруження з Мерзлікіною стало бажання мати дітей:

"Я розумів, що помру в якийсь момент і мені хотілося просто мати дітей. Я вже був готовий і навіть думав списатися якимись шляхами, щоб дитину мати. У мене була якась одержимість дитиною, я просто її хотів. І у мене була партнерка, з якою вже тривалий час разом. Так ми й одружилися".

Чоловік додав, що не отримував належної підтримки від ексдружини після свого поранення і що вона поводила себе "ніби королева", коли відмовлялася приїхати до нього на фронт

Після виходу інтерв'ю його почали активно обговорювати у мережі, а особливо увагу акцентували на інтимних подробицях, які розповів Віктор. Також декому не сподобалася реакція інтерв'юерки на детальні розповіді коміка про інтимні подробиці і зради, мовляв, вона лише посміхалася і реагувала не так, як мала б. Самій Раміні довелося вийти в сторіс із поясненням:

"Після останнього випуску ряд людей дізналися, що стимуляція клітора — це приємно. Я не соромлюся казати про це, бо це норм! Спробуйте… Ваша жінка буде в захваті".

Коментатори заговорили на цю тему після того, як комік один зі своїх інтимних моментів назвав "маслання вареника" Фото instagram

Ведуча також запевнила, що чимала група фахівців переглянула ролик і підтвердила доречність його публікації

"Жінка теж була проінформована і просила не редагувати першу версію. Чоловік зраджував і прийшов., щоб розказати про це. Про інтерв'ю було повідомлено колишню дружину. Хто винний: інтерв'юєр, і як завжди повилазили експерти… Я не буду спеціально редагувати контент так, щоб гість був ідеальним!... Це наша реальність я обираю показувати реальність", — додала Есхакзай

Комік також пояснив, чому надіслав дружині півмільйона гривень зі своєї банки на реабілітацію. За його словами, Ольга прийшла до нього з договором, в якому вказано, що він має заплатити їй цю суму задля моральної компенсації:

"Через рік після поранення у мене закінчувалися виплати. Тому, коли вона принесла ось цей догорів, у мене не було грошей. Хіба що міг скинути з банки на мою реабілітацію, вона на це прекрасно погодилася. Я їй скинув 500 тисяч. Вона погрожувала, що виставить мої (інтимні) фото.

Я цього боявся. Вона сказала, що ці гроші їй потрібні для оренди і "виправити менталку" після моїх зрад. Але за ці гроші вона купила машину і виставила це".

У своїх сторіс Віктор заінтригував шанувальників, пообіцявши публікацію того самого пікантного видаленого фрагмента з інтерв'ю, якщо його збір збере мільйон гривень

Раміна повідомила, що саме Разовий захотів видалити момент, в якому розповів зайві подробиці, але сьогодні він сам пропонує його показати, якщо тільки набереться уся сума збору

А ось так відреагували користувачі на резонансне інтерв'ю з військовослужбовцем:

Дехто запевняє, що нічого особливо в інтерв'ю не було сказано

Реакція глядачів була бурхливою

А хтось закликає посилили сексуальну освіту

А ви погоджуєтеся з цією думкою?

"Я просто дуже прямолінійний — це не всім подобається", — відреагував головний герой на ситуацію

Нещодавно Віктор також розповів, чи підписували вони шлюбний контракт і як спочатку пара намагалася врятувати свої стосунки. А незадовго після оголошення про розрив він заявив, що зрад з його боку не було.

Нагадаємо, ексзакохані побрались у березні 2024-го. Невдовзі після цього він отримав важке поранення під час бойових дій і тривалий час реалізовувався. За його словами, Мерзлікіна не допомогла йому після травми.