Ратаковскі в капелюсі від Багінського заселфилася з сином. ФОТО
Все більше світових зірок обирають речі від українських дизайнерів. Не стала винятком і американська модель Емілі Ратаковскі.
Під час прогулянки з сином молода матуся показалася у капелюсі від українського дизайнера Руслана Багінського.
Про це повідомили в офіційному Instagram бренду.
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Як відомо, раніше модель вже бачили у вбранні від української дизайнерки Світлани Бевзи.
Нагадаємо, нещодавно колишня дівчина Каньє Веста попозувала у боді від бренду TTSWTRS.
А ще раніше французька модель Тіна Кунакі засвітила спіднє від дизайнерки Валерії Жильової.
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