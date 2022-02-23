Ратаковскі в капелюсі від Багінського заселфилася з сином. ФОТО

Все більше світових зірок обирають речі від українських дизайнерів. Не стала винятком і американська модель Емілі Ратаковскі.

Під час прогулянки з сином молода матуся показалася у капелюсі від українського дизайнера Руслана Багінського.

Про це повідомили в офіційному Instagram бренду.

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Ратаковскі не пожаліла 200$ на капелюх від українського бренду фото з RUSLANBAGINSKIY.UA

Як відомо, раніше модель вже бачили у вбранні від української дизайнерки Світлани Бевзи.

Нагадаємо, нещодавно колишня дівчина Каньє Веста попозувала у боді від бренду TTSWTRS.

А ще раніше французька модель Тіна Кунакі засвітила спіднє від дизайнерки Валерії Жильової.

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