Мадонна в прозорій сукні українського бренду посвітила грудьми на підлозі у гаражі

Тамара Кудрявченко - 6 серпня, 12:15

66-річна Мадонна невтомно демонструє, що вік - це лише цифра і вже точно не причина ховати свою сексуальність і пристрасть. Саме їх співачка завзято демонструє на всіх останніх фотозйомках, якими ділиться у мережі. 

Але нові фото в Instagram попкоролеви особливі тим, що для них вона позувала у сукні українського бренду спіднього - Zhilyova. 

Модель Nina Black Dress пікантно підкреслила бюст Мадонни, яка любить посвітити сосками крізь прозорі тканини. 

Мадонна в сукні від бренду Жильова

Мадонна в українській сукні - це рідкість

Фото з Instagram

Свій лук фешн-ікона доповнила довгими прозорими рукавичками, чорними колготками та купою золотих ланцюжків на шиї. На деяких фото співачка також має хутряне боа на шиї. 

Мадонна позує в гаражі

Поп-ікона посвітила персами крізь мереживо на підлозі - чого не зробиш заради мистецтва!

Фото, до речі, були зроблені в гаражній студії. 

Припаркуйте це тут, - підписала фото співачка

"Припаркуйте це тут", - підписала фото співачка

Мадонна в чорному луці
Ідея для ефектної пози

Нагадаємо, Мадж все ще перебуває у стосунках з 29-річним футболістом Акімом Моррісом. Про всі відомі шлюби і романи попкоролеви ТаблоID писав раніше. 

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Мадонна
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