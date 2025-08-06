Мадонна в прозорій сукні українського бренду посвітила грудьми на підлозі у гаражі

66-річна Мадонна невтомно демонструє, що вік - це лише цифра і вже точно не причина ховати свою сексуальність і пристрасть. Саме їх співачка завзято демонструє на всіх останніх фотозйомках, якими ділиться у мережі.

Але нові фото в Instagram попкоролеви особливі тим, що для них вона позувала у сукні українського бренду спіднього - Zhilyova.

Модель Nina Black Dress пікантно підкреслила бюст Мадонни, яка любить посвітити сосками крізь прозорі тканини.

Мадонна в українській сукні - це рідкість Фото з Instagram

Свій лук фешн-ікона доповнила довгими прозорими рукавичками, чорними колготками та купою золотих ланцюжків на шиї. На деяких фото співачка також має хутряне боа на шиї.

Поп-ікона посвітила персами крізь мереживо на підлозі - чого не зробиш заради мистецтва!

Фото, до речі, були зроблені в гаражній студії.

"Припаркуйте це тут", - підписала фото співачка

Ідея для ефектної пози

Нагадаємо, Мадж все ще перебуває у стосунках з 29-річним футболістом Акімом Моррісом. Про всі відомі шлюби і романи попкоролеви ТаблоID писав раніше.