Зухвалі пози і дивакуваті луки: Мадонна на гламурній примірці попозувала у футболці з надписом про війну. Фото
66-річна американська співачка Мадонна неабияк здивувала шанувальників своєю новою публікацією.
В Instagram зірка опублікувала чималу добірку фото, на яких показала модні луки, які носила останнім часом. Особливу увагу фанатів привернула оверсайз футболка з надписом "Війні кінець, якщо ти цього хочеш", що є цитатою з треку Джона Леннона. Деякі підписники вважають, що це може бути політичним меседжем.
"Важливо читати дрібний шрифт… Якщо ти цього хочеш", — написала вона під знімками.
Мадонна відома своєю любов'ю до епатажності. Недавно вона позувала з чоловіками для пікантних фото та у боді зухвало лежала у ванні. До речі, нині співачка крутить роман з 29-річним футболістом Акімом Моррісом.
Як відомо, у зірки є двоє біологічних дітей: 28-річна донька Лола від фітнес-тренера Карлоса Леона і 24-річний син Рокко від режисера Гая Річі. А також чотири прийомних нащадків: 19-річний син Девід і донька Мерсі, а також 12-річні двійнятка Стелла та Естер.
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