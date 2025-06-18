Зухвалі пози і дивакуваті луки: Мадонна на гламурній примірці попозувала у футболці з надписом про війну. Фото

Карина Тімкова - 18 червня, 16:15

66-річна американська співачка Мадонна неабияк здивувала шанувальників своєю новою публікацією.

В Instagram зірка опублікувала чималу добірку фото, на яких показала модні луки, які носила останнім часом. Особливу увагу фанатів привернула оверсайз футболка з надписом "Війні кінець, якщо ти цього хочеш", що є цитатою з треку Джона Леннона. Деякі підписники вважають, що це може бути політичним меседжем.

"Важливо читати дрібний шрифт… Якщо ти цього хочеш", — написала вона під знімками.

Мадонна попозувала у футболці з надписом про війну
Як відомо, співачка неодноразово підтримувала Україну та публікувала щемливе відео про дітей війни
Фото instagram

Мадонна попозувала з оголеними ногами і кофтині

Не обійшлося й без знімків стильних образів знаменитості

Мадонна показалась у блакитних шортах та колготках

Артистка посвітила стрункими ногами у шортах

Мадонна у мереживному міні посвітила довгими ногами

Авторка хітів зазнімкувалася в пеньюарі

Мадонна у мереживі і прозорих тканинах посвітила формами

Мадонна приміряла обтислу сукню з декількома шарами і мереживом

Мадонна в самій футболці потанцювала для фото

Куди ж без грайливих кадрів

Мадонна у чорній короткій сукні наробила сексі фото

Звичайно, у гардеробі зірки є чорне міні

Мадонна побешкетувала у яскравому луці для фото

У Мадонни чимало яскравого одягу

Мадонна показалась у гламурному чорному костюмі

"Життя у моїй ванній кімнаті останнім часом", — прокоментувала вона фото зі своєї примірки

Мадонна у сексі сукні похизувалася підтягнутими формами

Знаменитість похвалилася тілом у напівпрозорому вбрані

Мадонна у елегантно попозувала у квітковій сукенці

Такий ніжний квітковий аутфіт виглядає стримано, що незвично для музикантки

Мадонна відома своєю любов'ю до епатажності. Недавно вона позувала з чоловіками для пікантних фото та у боді зухвало лежала у ванні. До речі, нині співачка крутить роман з 29-річним футболістом Акімом Моррісом.

Як відомо, у зірки є двоє біологічних дітей: 28-річна донька Лола від фітнес-тренера Карлоса Леона і 24-річний син Рокко від режисера Гая Річі. А також чотири прийомних нащадків: 19-річний син Девід і донька Мерсі, а також 12-річні двійнятка Стелла та Естер.

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Мадонна
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