Зухвалі пози і дивакуваті луки: Мадонна на гламурній примірці попозувала у футболці з надписом про війну. Фото

66-річна американська співачка Мадонна неабияк здивувала шанувальників своєю новою публікацією.

В Instagram зірка опублікувала чималу добірку фото, на яких показала модні луки, які носила останнім часом. Особливу увагу фанатів привернула оверсайз футболка з надписом "Війні кінець, якщо ти цього хочеш", що є цитатою з треку Джона Леннона. Деякі підписники вважають, що це може бути політичним меседжем.

"Важливо читати дрібний шрифт… Якщо ти цього хочеш", — написала вона під знімками.

Не обійшлося й без знімків стильних образів знаменитості

Артистка посвітила стрункими ногами у шортах

Авторка хітів зазнімкувалася в пеньюарі

Мадонна приміряла обтислу сукню з декількома шарами і мереживом

Куди ж без грайливих кадрів

Звичайно, у гардеробі зірки є чорне міні

У Мадонни чимало яскравого одягу

"Життя у моїй ванній кімнаті останнім часом", — прокоментувала вона фото зі своєї примірки

Знаменитість похвалилася тілом у напівпрозорому вбрані

Такий ніжний квітковий аутфіт виглядає стримано, що незвично для музикантки

Мадонна відома своєю любов'ю до епатажності. Недавно вона позувала з чоловіками для пікантних фото та у боді зухвало лежала у ванні. До речі, нині співачка крутить роман з 29-річним футболістом Акімом Моррісом.

Як відомо, у зірки є двоє біологічних дітей: 28-річна донька Лола від фітнес-тренера Карлоса Леона і 24-річний син Рокко від режисера Гая Річі. А також чотири прийомних нащадків: 19-річний син Девід і донька Мерсі, а також 12-річні двійнятка Стелла та Естер.