Мадонна в образі спокусливої відьми посвітила оголеними стегнами на нічних вулицях. Фото

Американська співачка Мадонна, яка нещодавно здивувала надписом про війну на одязі, наробила нового пікантного контенту.

У своєму Instagram 66-річна зірка показалася в декольтованому корсеті, прозорих панчохах, срібних рукавичках і довгій чорній накидці. Вона ефектно прогулялася нічними вулицями й полежала на лавці.

"Запрошення стати неслухняною", — підписала вона допис.

Співачка уявила себе сексуальною відьмою Фото Instagram

Мадонна полюбляє грайливі фотосесії

Авторка хітів посвітила оголеними стегнами просто неба

Інший образ зірки вийшов не менш ефектним

Виконавиця часто носить напівпрозорі корсети

Мадонна похвалилася струнким тілом через сітку

Фото з маскою на обличчі вийшло доволі еротичним

Нещодавно Мадонна, яка відома своєю любов'ю до епатажності, посвітила сосками на цвинтарі. А ще вона позувала з чоловіками для сексуальних кадрів та у самому боді зухвало лежала у ванні. До речі, нині артистка зустрічається з 29-річним футболістом Акімом Моррісом.

Нагадаємо, у співачки є двоє біологічних дітей: 28-річна Лола від фітнес-тренера Карлоса Леона і 24-річний Рокко від режисера Гая Річі. А також чотири прийомних нащадків: 19-річні Девід і Мерсі, а також 12-річні Стелла й Естер.

А якось ТаблоID згадував усі гучні романи Мадонни та її шлюби.