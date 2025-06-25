Мадонна в образі спокусливої відьми посвітила оголеними стегнами на нічних вулицях. Фото
Американська співачка Мадонна, яка нещодавно здивувала надписом про війну на одязі, наробила нового пікантного контенту.
У своєму Instagram 66-річна зірка показалася в декольтованому корсеті, прозорих панчохах, срібних рукавичках і довгій чорній накидці. Вона ефектно прогулялася нічними вулицями й полежала на лавці.
"Запрошення стати неслухняною", — підписала вона допис.
Нещодавно Мадонна, яка відома своєю любов'ю до епатажності, посвітила сосками на цвинтарі. А ще вона позувала з чоловіками для сексуальних кадрів та у самому боді зухвало лежала у ванні. До речі, нині артистка зустрічається з 29-річним футболістом Акімом Моррісом.
Нагадаємо, у співачки є двоє біологічних дітей: 28-річна Лола від фітнес-тренера Карлоса Леона і 24-річний Рокко від режисера Гая Річі. А також чотири прийомних нащадків: 19-річні Девід і Мерсі, а також 12-річні Стелла й Естер.
А якось ТаблоID згадував усі гучні романи Мадонни та її шлюби.
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