Мадонна в образі спокусливої відьми посвітила оголеними стегнами на нічних вулицях. Фото

Карина Тімкова - 25 червня, 14:30

Американська співачка Мадонна, яка нещодавно здивувала надписом про війну на одязі, наробила нового пікантного контенту.

У своєму Instagram 66-річна зірка показалася в декольтованому корсеті, прозорих панчохах, срібних рукавичках і довгій чорній накидці. Вона ефектно прогулялася нічними вулицями й полежала на лавці.

"Запрошення стати неслухняною", — підписала вона допис.

Мадонна у корсеті й паночках походила нічим містом

Співачка уявила себе сексуальною відьмою

Фото Instagram

Мадонна у прозорій тканині лягла на лавку для фото

Мадонна полюбляє грайливі фотосесії 

Мадонна показала оголені ноги на лавці вночі

Авторка хітів посвітила оголеними стегнами просто неба

Мадонна у прозорому корсеті наробила сескі фото

Інший образ зірки вийшов не менш ефектним 

Мадонна у корсеті й джинсах посвітила тонкою талією

Виконавиця часто носить напівпрозорі корсети

Мадонна показала фігуру в прозорій сітці

Мадонна похвалилася струнким тілом через сітку

Мадонна наробила еротичних фото в стилі БДСМ

Фото з маскою на обличчі вийшло доволі еротичним

Нещодавно Мадонна, яка відома своєю любов'ю до епатажності, посвітила сосками на цвинтарі. А ще вона позувала з чоловіками для сексуальних кадрів та у самому боді зухвало лежала у ванні. До речі, нині артистка зустрічається з 29-річним футболістом Акімом Моррісом.

Нагадаємо, у співачки є двоє біологічних дітей: 28-річна Лола від фітнес-тренера Карлоса Леона і 24-річний Рокко від режисера Гая Річі. А також чотири прийомних нащадків: 19-річні Девід і Мерсі, а також 12-річні Стелла й Естер.

А якось ТаблоID згадував усі гучні романи Мадонни та її шлюби.

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Мадонна
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