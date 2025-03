14 романів і два шлюби: найвідоміші стосунки 66-річної Мадонни. Фото

До епатажної королеви поп-музики Мадонни прикута увага вже кілька десятиліть. Проте не тільки творчістю співачка епатує світ, а й своїми гучними шлюбами і романами.

66-річна Madonna була одружена двічі, а також мала безліч романів та інтрижок з кількома іншими зірками, зокрема з репером Тупаком і художником Жаном-Мішелем Баcкія. А от зараз 66-річна Мадонна має роман із молодшим за неї на 37 років колишнім футболістом Акімом Моррісом.

Співачка відома тим, що не вибачається і не жалкує про свої вчинки. Але, вірогідно, шлюби не підпадають під цю категорію. Бо у одному з шоу на Youtube у 2022 році шанувальник запитав Мадонну про життєве рішення, яке "не було найкращою ідеєю", на що вона швидко відповіла: "Вийти заміж. Обидва рази!".

ТаблоID вирішив пригадати усі підтверджені стосунки співачки.

Ден Ґілрой

Ніжні стосунки зі сценаристом Деном Ґілроєм змінили життя співачки-початківиці Мадонни. Вона розповідала в інтерв'ю Rolling Stone, що познайомилася з Ґілроєм на вечірці у 1979 році і провела з ним кілька ночей у покинутій синагозі в Квінсі, Нью-Йорк, де він жив зі своїм братом. За словами виконавиці хіта "Hung Up" Мадонни, саме йому вона завдячує розкриттю свого співочого таланту.

Невдовзі її запросили поїхати до Парижа, щоб бути бек-вокалісткою і танцівницею. За кордоном вона була самотньою і відчувала себе непоміченою. Вони з Ґілроєм обмінювалися листами, які підтримували її.

Люблячий Ден змінив життя Мадонни Фото Dan Gilroy з сайту people

Коли через пневмонію Мадонна змушена була повернутися до Штатів, вона одразу ж зв'язалася з Ґілроєм і почала працювати з ним.

"Це був один з найщасливіших періодів мого життя. Я дійсно відчувала, що мене люблять. Іноді я писала сумні пісні, а він сидів і плакав", – розказувала Мадонна.

Протягом року Мадонна і Ґілрой співпрацювали, і врешті-решт вона почала грати на барабанах у нього та його брата Еда в гурті "Breakfast Club".

Зрештою, прагнення Мадонни співати в групі вбило клин між нею і Ґілроєм, а також ним і його братом, тож вона покинула і групу, і стосунки, щоб займатися власною кар'єрою.

Жан-Мішель Баскія

Мадонна зустрічалася з художником Жаном-Мішелем Баскія у 1982 році і була в захваті від його відданості живопису. У 2014 році вона розповіла про це журналу Interview.

У березні 2015 року в інтерв'ю Говарду Стерну Мадонна розповіла, що її стосунки з Баскія були недовгими через боротьбу художника із залежністю, яка врешті-решт забрала його життя в серпні 1988 року, коли йому було всього 27 років.

"Він був дивовижною людиною і глибоко талановитим. Я любила його. Коли я розійшлася з ним, він змусив мене повернути йому всі його картини. А потім зафарбував їх чорною фарбою", – зізнавалася Мадонна.

Відтоді Мадонна водить своїх дітей дивитися картини Баскії, про що вона написала у видаленому з часом дописі в Instagram, повідомляє W Magazine.

Джон "Джеллібін" Бенітес

У 1983 році Мадонна познайомилася з діджеєм Джоном "Джеллібіном" Бенітесом, який згодом продюсував її пісню "Holiday". Вони знайшли спільну мову і почали зустрічатися, а друзі Бенітеса вважали, що їхній роман був серйозним.

Пара навіть заручилася і почала жити разом, однак у них настала чорна смуга.

"Він був закоханий у неї. Вони були чудовою командою. Але вона була головною. Вона – діва, а діви люблять привертати до себе увагу", – пояснював інсайдер.

Роман Бенітеса і Мадонни закінчився в 1985 році, приблизно в той самий час, коли вона зустріла Шона Пенна.

Шон Пенн

Історія кохання Мадонни і актора Шона Пенна розпочалася в лютому 1985 року. Вони познайомилися на зйомках її культового кліпу "Material Girl", а одружилися всього через 6 місяців після цього.

Їхні професійні життя також злилися воєдино: у 1986 році пара знялася у фільмі "Шанхайський сюрприз".

Шлюб Мадонни та Пенна був бурхливим – актор постійно ревнував співачку та не цурався давати стусани "коханцям" діви.

Шон Пенн відзначався непростим характером Фото Getty Images

Якось Шон напав на сонграйтера Девіда Волинськи, коли побачив, що Мадонна з ним розмовляє. За це актора навіть оштрафували на 1000 доларів і засудили на рік умовно.

Чотири місяці потому Пенн побився з двома фотографами в Нью-Йорку. Приблизно в цей же час Пенн приревнував Мадонну до співака Ніка Кеймена, який працював зі співачкою над піснею "Every Time You Break My Heart".

4 грудня 1987 року Мадонна подала на розлучення з Пенном.

"У їхньому шлюбі було багато моментів, коли він "хитався" і Мадонна, нарешті, була змушена зіткнутися з реальністю, що вони не були щасливі разом", – ділився інсайдер.

Пізніше обидва взяли провину на себе за розрив. Шон зізнався, що був агресивним хлопцем, а Мадонна зазначила, що не готова була вийти заміж. Фото Getty Images

Газета Los Angeles Times повідомляла, що Мадонна попросила відкликати свою заяву про розлучення менш ніж за два тижні, але пізніше попзірка подала на розлучення остаточно в січні 1989 року.

Відтоді пара залишилася дружньою, а в грудні 2016 року Мадонна заявила, що "все ще кохає" Пенна, і навіть запропонувала знову вийти за нього заміж.

Тоні Ворд

У 1990 році Мадонна зустрічалася з моделлю та актором Тоні Вордом, який знявся в її кліпі "Justify My Love", котрий MTV заборонив через надмірну пікантність. Однак їхній роман був недовгим.

У 1991 році журнал PEOPLE писав, що Ворд "звільнився з рук Мадонни" у той час, коли таблоїди почали повідомляти, що він таємно одружився зі своєю колишньою, Амалією Пападімос в Лас-Вегасі.

Кинув Мадонну заради іншої... Фото Getty Images

Воррен Бітті

Мадонна познайомилася з актором Ворреном Бітті на зйомках фільму "Дік Трейсі" у 1989 році. Пара зустрічалася близько 15 місяців, починаючи з 1990 року. Бітті був старший за Мадонну на 21 рік.

Під час їхніх стосунків вони сперечалися про те, чи буде Бітті зніматися в документальному фільмі "Мадонна: правда або виклик". Актор відмовлявся брати участь у зйомках.

Зрештою, Бітті погодився знятися у фільмі, якщо він отримає дозвіл на те, які кадри з ним будуть використані у фільмі. Розбіжності з приводу цього поклали край стосункам пари.

Мадонна і Бітті розійшлися невдовзі після виходу фільму "Дік Трейсі", котрий їх колись поєднав.

Джим Олбрайт

Джим Олбрайт починав як охоронець Мадонни. У 1991, за його словами, вони стали більше, ніж колегами, розпочавши таємний трирічний роман. Заради співачки Олбрайт покинув свою дівчину.

Олбрайт вважав, що їхні стосунки стали настільки серйозними, що вони подумували про одруження, але Мадонна наполягала на шлюбному контракті, від якого він відмовився.

Вірогідно, ці стосунки були серйозними лише для Джима Фото Steven Meisel for Vanity Fair

Олбрайт стверджував, що Мадонна ставала все більш "невпевненою" і ревнивою протягом їхніх стосунків, і що співачка мала романи на стороні, включаючи Інгрід Касарес і комедійну актрису Сандру Бернгард. Незважаючи на невірність Мадонни, Олбрайт сказав, що вона розірвала з ним стосунки лише тоді, коли він зізнався, що зустрічався з кимось на стороні.

Vanilla Ice

У 1991 році Мадонна почала зустрічатися з виконавцем хіта "Ice Ice Baby" Vanilla Ice, який був на 9 років молодший за неї. Роман із репером тривав 8 місяців і закінчився в 1992 році.

Пізніше Vanilla Ice розповів, що вони з королевою поп-музики розлучилися частково через те, що вона хотіла мати з ним серйозніші стосунки і все ще сумувала за своїм колишнім Пенном.

"Я відчував, що вона все ще кохає його. Насправді, я знаю, що вона кохала, бо вона мені про це сказала", – пояснив репер.

Репер не зміг зробити так, щоби Мадонна забула Шона Пенна Фото з Instagram

Тупак Шакур

Мадонна також зустрічалася з іншим відомим репером Tupac. Цей роман був таємним, швидкоплинним, а підтвердження йому з'явилося аж у 2017, коли було оприлюднено лист репера до співачки. Виявилося, що стосунки між зірками не склалися через расові відмінності.

"Те, що тебе побачать з чорношкірим чоловіком, жодним чином не зашкодить твоїй кар'єрі, навпаки, зробить тебе більш відкритою та цікавою. Але для мене, принаймні в моєму попередньому сприйнятті, я відчував, що через мій "імідж" я підведу половину людей, які зробили мене тим, ким я себе вважав", – писав Tupac Мадонні.

У своєму листі Тупак неодноразово завдячував Мадонні за все Фото з Getty Images

Однак лист закінчувався дружньо, з чого можна припустити, що зірки розійшлися на хорошій ноті.

Денніс Родман

Поп-зірка Мадонна і баскетболіст Денніс Родман мали коротенький роман у 1994 році.

Родман згадував про це з любов'ю у своїх мемуарах "Поганий, як я хочу бути", що вийшли у 1996 році.

Родман з теплом згадуває Мадонну Фото Andrew D. Bernstein/NBAE з сайту People

За словами зірки NBA, хоч його роман із Мадонною і був коротким, Мадонна ставилася до нього серйозно. У 2019 року в інтерв'ю "Breakfest club" Родман стверджував, що співачка пропонувала йому 20 мільйонів доларів за те, щоб він зробив її вагітною.

Карлос Леон

Мадонна познайомилася з тренером Карлосом Леоном у 1994 році під час пробіжки в Центральному парку.

Карлос й досі тренер Фото з Instagram

На вечірці з нагоди 37-го дня народження Мадонни в серпні 1995 року пара розповіла своїм близьким, що вони планують завести спільну дитину після того, як вона закінчить зйомки фільму "Евіта". Мадонна була здивована, коли дізналася під час зйомок, що перебуває на одинадцятому тижні вагітності.

14 жовтня 1996 року Мадонна народила свою першу і єдину дитину від Леона, дочку Лурдес Марію Чікконе Леон. Проте вже наступного року, у травні 1997-го, пара розлучилася. Розрив був мирним, Мадонна і Леон залишилися "добрими друзями".

Гай Річі

Мадонна познайомилася з режисером Гаєм Річі на вечірці, яку влаштували спільні приятелі Стінг і Труді Стайлер у 1999 році.

Мадонна закохалася у Річі з першого погляду. У січні 2000 року поп-зірка розповіла PEOPLE, що закохана в Річі, і що їхній роман "чудовий". У березні того ж року пара оголосила, що чекає на спільну дитину, а вже 11 серпня 2000 року народився їхній син Рокко Річі. Пізніше пара всиновила Девіда Бана.

Шість днів потому, на 42-й день народження Мадонни, вона знайшла біля свого ліжка зім'ятий паперовий пакет, який ледь не викинула, прийнявши його за сміття. Потім вона помітила в ньому каблучку і лист із зізнанням в коханні і пропозицією вийти за Річі.

Річі освідчився Мадонні своєрідно Фото з Getty Images

Мадонна вийшла заміж за Річі 22 грудня 2000 року в замку Скібо поблизу Дорнока, Шотландія, на приватній церемонії. Були присутні їхні сім'ї, Стінг, Труді Стайлер, Гвінет Пелтроу, Донателла Версаче та кілька інших відомих друзів.

Проте казка не тривала вічно, і вже у 2008 році пара оголосила про розлучення. Виявилося, що Гай Річі і Мадонна мали багато проблем, проте ключовим фактором стала інтрижка Мадонни з бейсболістом Алексом Родрігесом, майбутнім колишнім співачки Дженіфер Лопес.

Різниця у способі життя, включаючи відданість Мадонни кабалістиці, яку Гай не поділяв, також зіграла свою роль у їхньому розриві.

"Вона більше хотіла бути знаменитістю, а він був більш стриманим. Він хотів жити в Лондоні і жити нормальним життям, але це неможливо, коли ти одружений з Мадонною", – пояснював інсайдер.

Хоча спочатку розлучення здавалося відносно мирним, згодом Мадонна і Річі розпочали запеклу війну за опіку над спільним сином Рокко, яка тривала з грудня 2015 року по червень 2016 року. У висновку Рокко залишився жити з батьком у Лондоні.

Брахім Зайбат

Мадонна почала зустрічатися з, на той момент, 23-річним французьким танцюристом і моделлю Брахімом Зайбатом у 2010 році, а їхній роман тривав 3 роки.

У січні 2012 року Зайбат розповів журналу OK! Magazine, що пару поєднала пристрасть до танців, а стосунки розвивалися дуже швидко.

Мадонна в своїй ері молодих коханців Фото @kytaoftenchcut

Мадонна і молодик пройшлися червоною доріжкою на Met Gala 2013 року, але в грудні того ж року розлучилася. E! News повідомило, що це сталося через "щільний і суперечливий графік".

Ахламалік Вільямс

Вперше Мадонна підтвердила, що зустрічається з танцюристом і хореографом Ахламаліком Вільямсом, який молодший за неї на 36 років, у червні 2019 року, коли опублікувала в Instagram відео, де вона танцює з ним. Відео згодом співачка видалила.

Як повідомляється, пара вперше зустрілася у 2015 році, коли Вільямс був танцюристом у її турі Rebel Heart.

Вільямс був невід'ємною частиною її життя та стрічки в Instagram до 2021 року: пара провела День подяки разом з дітьми діви, а в грудні переодяглася в ельфів разом на Різдво. Хореограф і співачка разом відсвяткувала 62-й та 63-й дні народження Мадонни.

Але сімейна ідилія тривала недовго Фото з Instagram Мадонни

Пара розійшлася у квітні 2022 року, після трьох років зустрічань, з невідомих причин.

Джош Поппер

На початку 2023 року Мадонну бачили з тренером з боксу та зіркою серіалу "Літній будинок" Джошем Поппером, що породило чутки про їхній роман. Як повідомляється, пара познайомилася, коли Поппер тренував сина співачки Девіда Банду у спортзалі Bredwinners у Нью-Йорку, яким він володіє.

Мадонна з'явилася на фотографіях, опублікованих Поппером в Instagram у лютому 2023 року.

Незабаром після цього Мадонну помітили на ще одному боксерському поєдинку Поппера в клубі "Classic Car Club" в Нью-Йорку.

У грудні 2023 року Поппер і виконавиця "Frozen" Мадонна поцілувалися на сцені під час її туру Celebration.

Проте лавсторі закінчилася у 2024 році через щільні графіки.

Акім Морріс

Мадонна та Акім Морріс вперше зустрілися на зйомках для обкладинки журналу Paper Magazine у серпні 2022 року. Однак чутки про романтичні стосунки між ними з'явилися лише в липні 2024 року, коли їх бачили під час обіймів в Нью-Йорку на День Незалежності.

Через місяць Морріс приєднався до Мадонни в Італії на вечірці з нагоди її 66-річчя.

Акіму зараз 28 років Фото з Instagram

Восени почали подейкувати, що пара розійшлася, нібито через різницю у віці. Проте скоро Мадонна і Морріс виклали спільні романтичні фото, чим спростували чутки.

До речі, 66-річна Мадонна - багатодітна мама. Окрім біологічних дітей 28-річної Лурдес і 24-річного Рокко, співачка має прийомних - 19-річного Девіда, 18-річного Мерсі та 12-річні близнючки Стелла й Естер.